В Мурманске в шестой раз состоялся большой турнир по шахматам «Полярный гамбит»

Он был посвящён памяти одного из ведущих тренеров нашей области, вице-президенту региональной шахматной Федерации Станиславу Ивановичу Крылову.

Турнир «Полярный гамбит» - визитная карточка Заполярья. Он известен среди всех шахматистов нашей страны. Скажем больше, о нём знают даже за рубежом. И вот уже в шестой раз спортсмены разного возраста и уровня подготовки решили принять в нём участие.

Матвей Гальченко, международный мастер по шахматам, чемпион России, участник турнира «Полярный гамбит»: «Я всю жизнь здесь занимался шахматами. До 18 лет. Потом я уехал учиться, но здесь я закончил шахматную школу. В Мурманск езжу на каникулы иногда, когда с родителями есть повод повидаться и на мероприятия, например, на такие, как «Полярный гамбит». Не так много в Мурманске турниров, на которые можно приехать, но «Полярный гамбит» - одно из тех мероприятий, куда возвращаюсь каждый год. Уровень организации турнира достаточно высокий. Иногда меняется помещение, иногда залы, но остаются спонсоры. Большое спасибо Андранику Владимировичу Мусатяну и всем спонсорам турнира за организацию».

Играли и ученики одного из ведущих тренеров нашей области, вице-президента региональной шахматной Федерации Станислава Крылова, памяти которого посвящены соревнования.

Дмитрий Никипелов, участник турнира «Полярный гамбит»: «Он воспитал помимо таких шахматистов-любителей, как я, ещё множество шахматных профессионалов, трёх гроссмейстеров, которые ковали славу за пределами Мурманской области. Сейчас перешли в разряд тренеров, но это очень известные гроссмейстеры. Помимо того, что он был выдающимся тренером, он был подвижником. Организовывал большое количество шахматный турниров и мечтал, чтобы в Мурманске был свой большой турнир».

И мечта тренера Крылова сбылась. В этом году «Полярный гамбит» собрал более 100 участников. Для одних это первые большие соревнования, а другие – постоянные игроки. Как, например, звезда шахматного мира Валентина Гунина – двукратная чемпионка мира по блицу, первая в истории трёхкратная чемпионка Европы и пятикратная чемпионка России. Отметим, что она родилась и делала свои первые шахматные ходы именно в Мурманске.

Валентина Гунина, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России, участница турнира «Полярный гамбит»: «Просто хочу поиграть, посмотреть. Естественно, как профессионал, хочу выиграть, но это всегда такое желание есть. На самом деле я сегодня повторяла дебюты, которые хотела бы освежить. Но форма шахматиста — это что-то неведомое: ты можешь думать, что готов, а на самом деле не в форме».

Валентина поделилась секретом своей успешной игры. Девушка просто отключается от внешнего мира во время партии. Таким образом её ничто не отвлекает и не пугает. В своё время также играл Михаил Ботвинник.

Андраник Мусатян, председатель шахматной Федерации Мурманской области: «Это очень хороший турнир, потому что наши ребята, наша молодёжь и взрослые жители Мурманской области, которые увлекаются шахматами, могут повышать свой уровень и играть с гроссмейстерами, профессионалами».

Отметим, что турнир длился три дня и по двум дисциплинам: блиц и рапид - быстрые шахматы. Партии были непростые, но увлекательные. Ведь каждый участник был настроен только на победу.

Отметим, что наши заполярные спортсмены показали себя очень достойно.

Сергей Якименко, заместитель председателя шахматной Федерации Мурманской области, главный судья турнира «Полярный гамбит»: «Большинство призовых мест заняли спортсмены или родившиеся в Мурманске и Мурманской области или ныне проживающие здесь».

- А как вам игра Вали Гуниной?

- Да, в одной дисциплине её выигрывают, а в другой она им отомстила. Месть была жестока.

Валентина Гунина, гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России, участница турнира «Полярный гамбит»: «В моём случае меня подвело состояние здоровья. Мне довольно тяжело. Но принципе, я довольна качеством партий, мне всё очень нравится. Мне так интересно было, что в быстрые шахматы была хорошая партия по качеству, но когда я играла с Матвеем Гальченко и мне можно было партию свести к ничьей, но я начинала зевать. И я в конце оставила её под боем. «А блиц так интересно было смотреть, я посмотрела по своим файлам. Помню, что раздумывала над ходом так или так. И меня как отбило, потом я пришла и почесала репу, может он издевается».

Отметим, что в этом году призовой фонд турнира составил 250 тысяч рублей. По итогу всех партий победителям вручили заслуженные награды.