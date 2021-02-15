В Мурманске в усиленном режиме продолжаются уборка и вывоз снега

На этот раз глава администрации Евгений Никора проверил, как с поставленной задачей дорожные службы справляются на Кольском проспекте.

За последний месяц в Мурманске выпал рекордный объём осадков, последствия разгула природной стихии теперь устраняют дорожные службы – только за выходные с улиц города вывезли около 27 тысяч кубометров снега. Глава администрации города Евгений Никора отметил, что в связи с погодными условиями, работы предстоит ещё немало, но борьба со снегом ведётся усиленно, а также производятся регулярные проверки качества выполненных работ. Все обращения жителей, поступающие в администрацию города, обрабатываются индивидуально. А вот на Кольском проспекте уборку закончат ближайшее время.