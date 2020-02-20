В Мурманске в вечернее время горел бокс автосервиса

Возгорание произошло на улице Позднякова в Росте. Пожарные подразделения прибыли на место тушения спустя 4 минуты после поступления сигнала. Площадь, охваченная огнем, составила около 50 квадратных метров. Огнеборцы смогли локализовать пожар и не допустить его дальнейшего распространения на рядом стоящие здания. Во время ЧП никто не пострадал.