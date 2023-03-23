В Мурманске в Выставочном зале состоялось открытие персональной выставки Валентины Шмарук «Красота спасёт мир»
Бабочки, птицы, цветы. Эту коллекцию Валентина Шмарук собирала около четырёх лет, впрочем, вышивке она отдала большую часть своей творческой жизни. Валентина Федоровна в совершенстве владеет техникой глади, крестом и бисером, помимо этого увлекается флористикой, также занималась оформление подделок из бересты.
Как говорит мастерица, все в роду были ткачами.
Валентина Шмарук, мастер по вышивке гладь, крест, бисер: «У меня были проблемы со здоровьем. В больнице скучно, там женщины вышивали, и я начала вышивать гладью, так как у меня навыки были с детства, когда еще в семье все жили. Потом я пошла на занятия в Североморске в центр ремесел, где мне просто показали и всё. Я купила книги, журналы и начала вышивать».
На вопрос, почему птицы, Валентина Федоровна ответила, что на протяжении 25 лет кормит пернатых на улице, а бабочек все любят - и взрослые, и дети. На выставках, да и в жизни, женщину всегда окружают единомышленники, которые тоже увлекаются рукоделием.
Людмила Метелёва, участница выставки: «С творчеством Валентины Шмарук я уже знакомилась неоднократно, её работы видела и пришла ещё раз поддержать её и полюбоваться. Но мне больше нравятся фотографии, потому что очень люблю наш мурманский край, природу больше всего, ну, и вышивка понравилась».
На выставке фотографии тоже представлены. На снимках изображена природа нашего северного края.
Валентина Федоровна проводит мастер-классы по вышивке в библиотеках, учебных заведения. Приобщает молодёжь бережно относиться к природе.
Анастасия Калегина, участница выставки: «Сначала я подумала, что это какая-то молодая женщина, ей лет 30. А сегодня я её увидела - это золотая женщина такое умеет делать! Как надо ярко и красочно мыслить, чтобы такие произведения создавать».
В планах у Валентины Федоровны оформить кабинет биологии в четвертой школе города Мурманска. Показать ребятам разных птиц мира на рисунках и вышивке.
В следующем году женщина отмечает юбилей – 75 лет. Впереди ещё много идей, которые мы желаем ей реализовать.