В Мурманске в Выставочном зале состоялось открытие персональной выставки Валентины Шмарук «Красота спасёт мир»

Её работы неоднократно экспонировались в музеях региона, Республики Карелия, Краснодарского края. Несмотря на зрелый возраст, женщина готова создавать и делиться своими знаниями с другими.

Бабочки, птицы, цветы. Эту коллекцию Валентина Шмарук собирала около четырёх лет, впрочем, вышивке она отдала большую часть своей творческой жизни. Валентина Федоровна в совершенстве владеет техникой глади, крестом и бисером, помимо этого увлекается флористикой, также занималась оформление подделок из бересты.

Как говорит мастерица, все в роду были ткачами.

Валентина Шмарук, мастер по вышивке гладь, крест, бисер: «У меня были проблемы со здоровьем. В больнице скучно, там женщины вышивали, и я начала вышивать гладью, так как у меня навыки были с детства, когда еще в семье все жили. Потом я пошла на занятия в Североморске в центр ремесел, где мне просто показали и всё. Я купила книги, журналы и начала вышивать».

На вопрос, почему птицы, Валентина Федоровна ответила, что на протяжении 25 лет кормит пернатых на улице, а бабочек все любят - и взрослые, и дети. На выставках, да и в жизни, женщину всегда окружают единомышленники, которые тоже увлекаются рукоделием.

Людмила Метелёва, участница выставки: «С творчеством Валентины Шмарук я уже знакомилась неоднократно, её работы видела и пришла ещё раз поддержать её и полюбоваться. Но мне больше нравятся фотографии, потому что очень люблю наш мурманский край, природу больше всего, ну, и вышивка понравилась».

На выставке фотографии тоже представлены. На снимках изображена природа нашего северного края.

Валентина Федоровна проводит мастер-классы по вышивке в библиотеках, учебных заведения. Приобщает молодёжь бережно относиться к природе.

Анастасия Калегина, участница выставки: «Сначала я подумала, что это какая-то молодая женщина, ей лет 30. А сегодня я её увидела - это золотая женщина такое умеет делать! Как надо ярко и красочно мыслить, чтобы такие произведения создавать».

В планах у Валентины Федоровны оформить кабинет биологии в четвертой школе города Мурманска. Показать ребятам разных птиц мира на рисунках и вышивке.

В следующем году женщина отмечает юбилей – 75 лет. Впереди ещё много идей, которые мы желаем ей реализовать.