В Мурманске вандал испортил светящиеся гирлянды на новогодней ёлке

6 января на запись камеры видеонаблюдения, расположенной в сквере на улице Марата, попал неизвестный, который прогуливался с собакой. На кадрах отчётливо видно, как он подбегает к эльфийской ёлке, останавливается, после чего светящиеся гирлянды одна за другой начинают тухнуть. После того как на огни яркой инсталляции погасли, хулиган с собакой стремительно убегают в том же направлении откуда и пришли.

Прибывшие на место необычного происшествия работники коммунальных служб обнаружили, что гирлянды вандал перерезал кусачками или другим похожим инструментом в 16 местах. Совсем скоро специалисты приступят к восстановительным работам. А поисками хулигана займутся правоохранительные органы.