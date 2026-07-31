День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.07.26 19:30
В Мурманске вандалы попали в объектив камер видеонаблюдения
Северянка, возможно в неадекватном состоянии, уничтожила вазон цветов. А молодой человек на остановке общественного транспорта разрисовал стеклянный павильон.
Глава Мурманска Иван Лебедев сообщает в соцсетях, что информация по обоим фактам вандализма передана в полицию.
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