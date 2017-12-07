В Мурманске ведётся фотоохота на мусорные кучи

И летом, и зимой они охотятся за переполненными контейнерами и проверяют, как вывозится крупногабаритный мусор с площадок. Рейды специалистов администрации явление частое и наверняка каждый хотя бы раз видел в своём дворе человека с камерой в руках, снимающего ближайшую зону для складирования отходов. О новых правилах благоустройства и парадоксах рынка ЖКХ во время одной из проверок на улице Скальная узнала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Когда соседние дома обслуживают разные управляющие компании, им приходится делить и ряд обязанностей, например, по вывозу мусора. Бывает и так, что на площадках для отходов рядом стоят два пустых бака и два заполненных до предела. Но здесь уборку организации ведут согласно графику. Сейчас очередь тех коммунальщиков, которые с обязанностями не справляется, а такая ситуация вызывает негодование и у жителей и у честных коммунальщиков.

В администрации Октябрьского округа, работающие на Маклакова и соседних улицах, управляющие организации, за редким исключением, находятся на хорошем счету. Тем не менее, рейды здесь бывают так же часто, как и там, где качество обслуживания хромает. Между тем, совсем недавно вступили в силу новые правила благоустройства, установленные Советом депутатов города Мурманска.

- Эти правила конкретизируют порядок уборки отходов и более конкретизируют порядок деятельности компаний по содержанию своих территорий, - отмечает Александр Боянжу, заместитель начальника управления Октябрьского административного округа Мурманска. - Мы уже сейчас проводим проверку в рамках новых правил благоустройства.

Но самая действенная мера по воздействию на недобросовестные компании - это штрафы. С начала года только в Октябрьском округе комиссии выписали неустоек на 7 миллионов рублей. Так что не удивляйтесь, когда увидите человека, фотографирующего мусорные баки рядом с вашим домом, это не художественная съёмка экстравагантного художника, это технический протокол.