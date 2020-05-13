В Мурманске весна в этом году очень капризная

То ветра бушуют, то снег идёт сутками. Этот четверг не станет исключением! 14 мая областной центр, скорее всего, накроет рекордный майский снегопад.

Циклон Aki уже нагрянул в наш регион и затянул небо над Мурманском. А 14 мая он покажет всю свою мощь. Весь день будет идти мокрый снег плотными зарядами. По словам метеорологов, с утра мурманчан ждут сугробы, а днём, когда температура перейдёт в небольшой плюс, снежная каша.

Остроты ощущений добавит усилившийся северо-западный - западный ветер, который в порывах достигнет 20 м/с. В Мурманске ожидаются осадки от 25 до 50 мм , и эта цифра может стать рекордной для мая. Предыдущий максимум был достигнут в 2018 году, когда за сутки в заполярной столице выпало 24 мм осадков.

Снегопад завершится ночью в пятницу, а ветер стихнет к утру.