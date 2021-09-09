В Мурманске владелец подпольной нарколаборатории предстанет перед судом

По версии следствия, молодой человек, изучив специализированную литературу в интернете, оборудовал в гараже цех по производству наркотических и психотропных веществ, которые планировал сбывать с целью наживы.

В своей подпольной лаборатории подозреваемый изготовил около 130 граммов амфетамина. Дальнейшая деятельность владельца подпольной нарколаборатории была пресечена полицейскими. Задержали молодого человека в момент, когда он вышел из гаражного бокса. Впрочем, сдаваться полиции мужчина не захотел и попытался сбежать от правоохранителей.

Сотрудниками спецподразделения было принято решение о применении табельного оружия. В результате чего подозреваемый получил ранение ноги, не представляющее угрозы для жизни и здоровья.

После оказания медицинской помощи с ним были продолжены следственные действия.

В гараже были обнаружены и изъяты химические реагенты, колбы и другие стеклянные ёмкости, предназначенные для кустарного производства наркотиков, инструкции по производству запрещенных веществ, полимерные ёмкости с порошкообразным веществом, бутылки с жидкостью. Кроме того, в подвальном помещении гаража житель Мурманска выращивал коноплю.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.