День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.10.25 19:30
В Мурманске вновь проверили наличие воинского учёта у мигрантов
Военные следователи провели в городе проверку для установления лиц, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учёт. Около 10 человек были опрошены во время рейда.
Иван Банный, следователь 305 военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Северному флоту: «Среди них лиц, не вставших на воинский учёт, не выявлено. Подобные рейды проводятся регулярно и будут продолжены в дальнейшем».
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенникиБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
-
Последние комментарии
Юрий
19.10.25 15:50
До сих пор нет отопления на 19 октября.
Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Комментарий к новости:«Горячая линия ЖКХ» оказывает бесплатную консультацию
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Экстремальный фотограф». Развлекательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Финансовую помощь родителям оказывают 2 из 3 экономически активных россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 28 копеек, доллар потерял 1 копейку-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 21 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законодатели просят рассмотреть возможность предоставления преференций и налоговых льгот организациям потребительской кооперации и предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю в сельских населённых пунктах