В Мурманске вновь стартовал конкурс «Студент года»

В 22-й раз он собрал талантливую и амбициозную молодёжь, готовую побороться за титул лучшего студента нашего города.

16-летняя София Демкова с детства мечтала спасать и защищать людей. Поэтому пошла учиться на полицейского. Сейчас девушка только на 1-ом курсе Уральского регионального колледжа, впереди ещё несколько лет студенчества, где она будет познавать азы профессии, знакомиться с новыми людьми и заводить друзей. А ещё примет участие в конкурсе «Студент года-2022».

София Демкова, участница конкурса «Студент года»: «Я хочу попробовать свои возможности, хочу узнать, на что я по-настоящему способна. Я очень креативная и разносторонняя».

София пришла на конкурс не одна, а с друзьями. Они также будущие правозащитники, но сегодня амбициозные и талантливые студенты.

Кира Машкоркина, участница конкурса «Студент года»: «Мне очень интересно посмотреть, на что я способна, узнать людей новых. Посмотреть, как они ведут себя. Посмотреть также на свои способности в общении с разными людьми».

Участвуют в конкурсе студенты колледжей и высших учебных заведений Мурманска. Каждый из них, по словам организаторов проекта, мечтает вырасти достойным человеком, который преуспеет в делах и сделает много хорошего для города и людей, живущих в нём.

Татьяна Печкарева, председатель комитета по соцподдержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации г. Мурманска: «Участие в конкурсе - это такой старт к своей профессиональной деятельности. Сегодня сотрудники комитета тоже когда-то были студентами, потом сотрудниками подведомственного учреждения. Теперь они муниципальные служащие, которые реализуют молодёжную политику в городе, говорят на одном языке с молодежью. Поэтому конкурсу быть. Мы эти традиции будем поддерживать».

Всего в этом году за звание «Студент года» борются 70 участников. Впереди у них 16 конкурсных испытаний, которые они должны достойно пройти.

Кто в первый раз здесь – волнуется и готовится к новым открытиям, а кто опытный участник – выбирает, чем будет удивлять жюри.

Данил Русинов, участник конкурса «Студент года»: «В том году я был замкнут, а сейчас более раскрепощенный. Я на позитиве всегда нахожусь. Также я смелый, меня не пугает выход на сцену и что-то такое».

Конкурс «Студент года» завершится в мае будущего года и до финала дойдут не более 20 человек. По итогам будут определены три победителя, которые на протяжении следующего учебного года будут получать именные стипендии главы Мурманска.