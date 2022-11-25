В Мурманске во Дворце спорта стартовали городской турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова и чемпионат города
В Мурманске начались XXXVII соревнования по боксу памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова и чемпионат города Мурманска по боксу. Сегодня во Дворце спорта прошли предварительные поединки боксеров. Состязания продлятся три дня.
Константин Бережный, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска: «Собралось у нас сегодня 90 спортсменов из всей области. Приехал даже боксёр из Петрозаводска».
Соревнования успешно пережили коронавирус и новые ограничения. Несмотря на отсутствие конкуренции с зарубежными спортсменами у наших ребят только растёт мотивация и желание заниматься.
Владимир Петрашко, президент Федерации бокса г. Мурманска, главный судья соревнований: «Несмотря на все препятствия на турнире собралось 90 участников. Это достаточно большое количество. Лично для меня было удивительным открытием то, что у нас достаточно много взрослых на чемпионате города участвуют. Я очень переживал за этот возраст».
Каждый из участников долго и упорно тренировались, чтобы показать на ринге максимум.
Степан Илатовский, участник соревнований: «У меня режим - три тренировки по два часа и иногда бегаю по утрам. Это мужской вид спорта, мне он очень нравится».
Поединки пройдут во Дворце спорта с 25 по 27 ноября. Победителям и призёрам в каждой весовой категории вручат медали, кубки и дипломы.