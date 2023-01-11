В Мурманске во время акции «Первый рассвет» солнце поскромничало

Здравствуй, солнце! 11 января – особый день для северян. Сегодня проходит ежегодная акция «Первый рассвет», которая собирает много людей! Улыбки на лицах, хороводы и горячий чай – главные атрибуты прощания с полярной темнотой.

Более ста человек приехали встретить светило. Атмосфера потрясающая – все танцуют, поют и готовы провожать полярную ночь.

Первый рассвет участники события встречали на Солнечной горке. Всем пришедшим выдавали памятные значки, а также поили горячим чаем, угощали сладостями. Играла музыка и, чтобы не мёрзнуть, активные северяне водили хороводы.

Настроение у мурманчан было приподнятое. Среди участников были и те, кто рассвет ходит встречать регулярно - из года в год - на протяжении многих лет. Например, Анатолий Лапко, который в это время поднимается на самую высокую в черте Мурманска сопку 11-й раз.

Анатолий Лапко: «Я мурманчанин, мне шестой десяток лет, как приехал на север. Это интересное астрономическое явление. Как моряк, я знаю, что это такое – восход солнца. А для северян – это какое-то единение людей, это радость. Поэтому и хожу. Здесь радостно, весело, хорошо».

Традиция встречать первый рассвет после 40-дневной полярной ночи появилась ещё в 2007-м году благодаря инициативе мурманского эколога Александра Пютсепа, которого сейчас и нет больше с нами, но его идею поддерживают многие горожане.

Надежда Глинская: «Это такое событие! Очень важное для северян. Я сюда ехала, наверное, испытывала самые сильные эмоции в этом году».

Валентина Вихлянцева: «Очень нравится, потому что солнышка ждём». Помимо мурманчан, как оказалось, на Солнечную горку приехали и представители других городов, например, из Полярного и Апатитов.

На Солнечной сопке мы даже встретили Виталия Макарова, метеоролога и основателя группы «Погода в Мурманске». Он, как всегда, в центре событий и рассказал нам свой прогноз на этот восход солнца.

Виталий Макаров, создатель паблика в «ВК» «Погода в Мурманске»: «У нас на самом горизонте есть полоска облаков, но чуть-чуть выше этой полоски облаков есть маленький просвет. Так как солнце сегодня очень на низкой высоте, оно может не допрыгнуть до вот этого просвета, может просто не появиться – не хватить высоты солнца».

Хотя надежда и была, солнышко наше всё-таки до просвета не «допрыгнуло». Однако, даже, несмотря на это, небо было красивым и предвещало северным жителям скорый приход полноценного дня.