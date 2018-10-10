В Мурманске водитель грузовика сбил женщину

В Мурманске на пересечении проспекта Кольского и улицы Героев-Рыбачьего водитель грузовика сбил женщину. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи.

По предварительной информации водитель большегруза привёз товар в один из соседних с местом ДТП магазинов и после разгрузки выезжал с прилегающей территории. Почему он не заметил женщину остается загадкой, но учитывая габариты транспортного средства, погибшая могла попасть в так называемую «слепую зону». Еще один вариант это банальная невнимательность, как того, кто сидел за рулем грузовика так и пенсионерки переходившей дорогу. Впрочем, все это лишь домыслы, точную версию случившегося предстоит установить следствию. Автоинспекторы разыскивают очевидцев, тем, кто может поделиться какой либо информацией следует обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону 127.