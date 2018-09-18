В Мурманске водители пожарных машин соревновались в скоростном маневрировании

Лучшего водителя по скоростному маневрированию определили среди пожарных. Во время соревнований они смогли продемонстрировать профессиональные навыки, которые необходимо при управлении спецавтомобилем.

В троллейбусном депо семь команд пожарных подразделений Мурманской области боролись за победу. Внимательность, быстрота реакции и умение мгновенно принимать правильное решение в сложной обстановке, по таким критериям оценивали выступления водителей больших красных машин. Всем участникам соревнований пришлось сдавать и зачёт на знание Правил дорожного движения. Несмотря на то, что при выполнении заданий учитывалась, прежде всего, скорость их выполнения, но особое внимание члены комиссии уделяли и соблюдению требований безопасности.

- Любое соревнование включает в себе цель совершенствования профессионального мастерства, физического, культурного и духовного. Мы проводим соревнования в части вождения пожарным автомобилем, - отметил Анатолий Залесов, заместитель начальника ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области».