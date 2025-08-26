В Мурманске военные следователи организовали рейд по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт

Такие рейды в следователи организуют регулярно.

Игорь Магутин, следователь военного следственного отдела по Мурманскому гарнизону: «Сотрудниками военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону проведены мероприятия с целью выявления натурализованных граждан на территории города Мурманска. В ходе рейда были проверены лица, получившие российской гражданство. Среди них были обнаружены граждане, своевременно не вставшие на воинский учёт».

Данные лица были направлены в военный комиссариат Мурманска для регистрации в единой системе учёта.

