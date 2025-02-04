В Мурманске военные следователи провели рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

По итогам проверки в Ленинском районе города следователи направили в военный комиссариат нескольких натурализованных мигрантов призывного возраста.

Кроме того, следователи проводят беседы с гражданами о преимуществах службы в Вооружённых Силах по контракту. Во время одной из таких бесед натурализованный гражданин выразил желание заключить контракт о прохождении военной службы с последующим направлением в зону специальной военной операции.

Александр Родин, заместитель руководителя 305 военного следственного отдела Следственного комитета РФ: «Сотрудники 305 военного следственного отдела продолжают проведение профилактических мероприятий по выявлению натурализованных граждан, уклоняющихся от воинского учёта».