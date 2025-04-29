В Мурманске возбуждено уголовное дело в отношении нетрезвого водителя

Экспертиза подтвердила у водителя признаки алкогольного опьянения. Было так же установлено, что гражданин уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом виде и лишён водительских прав.