В Мурманске возобновила работу столовая «Благодельня»

Теперь отведать вкусной и домашней еды может абсолютно каждый, причём по демократичным ценам и с новым меню.

Обычный день в столовой «Благодельня» – это не только вкусная домашняя еда, но и душевные беседы, а иногда и песни.

Александр Бурков, член организации «Дети Великой Отечественной войны»: «И Родина щедро поила меня березовым соком, березовым соком»…

Александр Бурков, член организации «Дети Великой Отечественной войны», родился в далеком 1936 году. В прошлом он мастер спорта по конькобежному спорту, исполнитель ансамбля Северного флота. С собой всегда носит фотографии, диск со своими песнями и множество интереснейших историй из жизни, которыми с охоткой делится с новыми товарищами, которых заводит, в том числе, и в своей любимой столовой.

Александр Бурков, член организации «Дети Великой Отечественной войны»: «Тут было хорошее общество. Мои друзья - капитан дальнего плавания, разные люди».

Александр Петрович признаётся, что, несмотря на возраст, чувствует себя бодро, однако, готовить самому себе уже не в состоянии.

Александр Бурков, член организации «Дети Великой Отечественной войны»: «Не все же денежные. Нет, у меня деньги есть, но я не могу готовить. А в дом престарелых я не хочу идти. Я ещё хожу, двигаюсь».

Александр Петрович, как и многие люди почтенного возраста, вынужден доживать свой век один. Поэтому в «Благодельню» заходит не только вкусно поесть.

Александр Бурков, член организации «Дети Великой Отечественной войны»: «Какой это год? 1954 год. Мы ездили по всему Союзу … Другой не будет никогда».

Человеку больше всего в жизни нужно именно внимание и общение, а здесь всегда можно найти приятного собеседника.

Пётр Дранюк, пенсионер: «Мы здесь встречаемся, приходит много пожилых, мы знакомимся. Я одинокий, сам такого не готовлю. А тут и первое, и второе, и третье, и четвертое, и все есть. Слава Богу!».

Подопечные благотворительной организации – это пожилые, одинокие люди. Есть и те, кому попросту не хватает денег.

Алексей Пенкин, президент благотворительного фонда «Добрый мир»: «Это комплексный обед, где пенсионер может покушать. Но, как оказалось, не менее важно общение, чем еда для одинокого человека».

Конечно, раньше посетителей было больше. Временный перерыв случился из-за финансовых трудностей. Поэтому новый запуск «Благодельни» состоялся в социальном, а не благотворительном режиме. Обеды стали платными, однако цены – демократичные, действует система скидок и для пенсионеров, и для инвалидов, и для студентов. Трудности лишь открыли новые возможности. Одна из них – расширить круг посетителей. Что очень обрадует молодёжь, которая не всегда находит время на готовку, так это специальные полезные обеды. Меню правильного питания составлено нутрициологом, поэтому каждое блюдо сбалансировано и выверено по калориям. Такой правильный обед доступен только в доставке, что очень удобно для поколения, которое привыкло к такому формату.

Ирина Гайворонская, руководитель благотворительной программы «Благодельня», благотворительной программы «Вещевой склад», благотворительной программы «Своих не бросаем»: «Планируем мы и пиццы печь … Для тех, кто в этом действительно нуждается».

Но главное, что каждый купленный обед поможет людям, который не имеет возможности заплатить. А в будущем организация «Добрый мир» всё-таки хочет исполнить давнюю мечту - ввести талоны для нуждающихся. Столовая и сейчас обеспечивает инвалидов, малоимущих, пожилых, которые не могут самостоятельно посетить заведение.

Алексей Пенкин, президент благотворительного фонда «Добрый мир»: «Человек, когда кушает у нас, то он кормит нуждающегося человека».

Столовая нуждается в поддержке северян. Именно её кухня становится отправной точкой для некоторых благотворительных программ. Например, «Добрый обед» – это бесплатная еда, которую волонтёры раздают в разных точках города по воскресеньям. Программа «Добрый паёк» тоже собирается именно здесь. Это наборы продуктов, которые передают нуждающимся северянам.