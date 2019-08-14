В Мурманске возобновили работу фельдшерского пункта на улице Орликовой

На «горе» теперь есть медицина! После обращения жителей к врио губернатора и в горсовет на улице Орликовой, 5 возобновил работу фельдшерский пункт.

Напомним, два года назад в рамках оптимизации медицины он был закрыт. Мурманчанам такие изменения принесли дополнительные заботы и проблемы, поэтому они обратились в горсовет и к врио губернатора. По поручению Андрея Чибиса здесь вновь ежедневно с 8 до 16 часов ведёт приём специалист-фельдшер.

«Здесь фельдшер обеспечивает выписку больничных листов, выписку рецептов, если надо, проводит перевязку, - рассказывает Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области. - Это минимальный объём медицинской помощи».

Улица Орликовой находится на горе, поэтому добираться до поликлиник жителям микрорайона довольно проблематично, особено пожилым. Возобновление работы фельдшерского пункта позволит не только облегчить жизнь горожанам, но и заметно сократить очереди во второй городской поликлинике.

«В настоящее время фельдшер уже ведёт приём пациентов, - говорит Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Это временное решение. В дальнейшем будут проходить процедуры согласования всевозможных документов, смет, потому что здесь необходимо делать ремонт. Кабинет должен выглядеть современно, с точки зрения современных технологий оказания медицинской помощи. И, по заверениям министра, планируется к новому году уже открыть полноценный кабинет. Сегодня здесь можно получить первичную помощь, а в самое ближайшее время появится уже полноценный кабинет».

По словам министра здравоохранения, сейчас специалисты анализируют возможность открытия фельдшерских пунктов и в других районах заполярной столицы.