В Мурманске возобновили реконструкцию драматического театра

Сейчас строители занимаются возведением нового бытового корпуса, а в старом задании разбирают всё, что будет заменено. Важный объект сегодня посетила глава региона.

Реконструкцию театра драмы планировали завершить к 100-летию Мурманска, но так случилось, что одно из самых красивых исторических зданий в центре города осталось без необходимого финансирования. Областные власти рассчитывали на поддержку федерального Министерства культуры, но в Москве посетовали на кризис. Так драмтеатр превратился в долгострой, был обнесён забором, который лишь частично скрывал трагический вид пустых окон.

- В рамках празднования столетия Мурманска нам это финансирование получить не удалось, - напомнила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Но мы не могли оставить этот объект в таком состоянии. Мы приняли решение о его реконструкции за счет средств областного бюджета. Но надежды на получение федерального финансирования мы не оставляем, делаем всё необходимое, чтобы это финансирование получить.

Все изменилось весной, когда в региональном правительстве нашли необходимые для проведения работ средства - это около 650 миллионов рублей. Провели необходимые конкурсные процедуры и на объект вышел другой подрядчик. Фирма имеет большой опыт работы, специалисты организации, например, реконструировали здание Мурманской областной филармонии.

- Для филармонии изюминкой стал орган. Здесь, каких-то новшеств в театральном искусстве, сложно придумать. Но техническое оснащение театра будет соответствовать концу второго десятилетия XXI века, - пообещал Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области.

На стенах бывшего гардероба в фойе театра ещё можно найти старые афиши, их строители пока снимать не стали. Но в отличие от лестниц, витражей и мозаики этот печатный раритет прошлой театральной жизни точно окажется на свалке. Впрочем, будущие зрители вряд ли об этом пожалеют, так как их ждёт совершенно новое пространство в холле и круглая сцена в основном зале, на которой без труда смогут разместиться 120 музыкантов Мариинского театра.

- Мы подготавливаем помещения к установке нового оборудования, готовим его к прокладке инженерных сетей, - рассказывает Игорь Филатов, главный инженер фирмы подрядчика. - Выполняем комплекс работ по приведению его в соответствии с современными требованиями доступности. Выполняются работы по устройству лифтовых шахт.

А вот облик самого здания никак не изменится, даже панно, как говорят, работы самого Эрнста Неизвестного останется в первозданном виде. Но за основным зданием вырастет вспомогательный корпус, в нём разместят мастерские и склады для хранения декораций.

- Мне иногда кажется, что очень много времени понадобится для того, чтобы привести все в порядок и было бы так красиво, как нам бы хотелось, - говорит Татьяна Вешнякова, директор Мурманского областного драматического театра. – Но я вижу новое обновлённое фойе, зеркальное, в белом мраморе, торжественное. Готовое к тому, чтобы зритель вошёл и понял, что театр - это праздник.

Театральная труппа не прекращала работу всё это время. Сейчас артисты выступают на сцене бывшего кинотеатра «Атлантика», коллектив готовит к новому сезону 6 спектаклей. И пусть пока артисты смотрят на свой настоящий творческий дом с грустью, строители обещают, что большую часть работ выполнят к 80-й годовщине учреждения культуры. Юбилей драмтеатр будут отмечать в 2019 году.