ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Скоро в школу! Распахнёт нам двери классСегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»25.08.17 19:30

В Мурманске возобновили реконструкцию драматического театра

Сейчас строители занимаются возведением нового бытового корпуса, а в старом задании разбирают всё, что будет заменено. Важный объект сегодня посетила глава региона.

Реконструкцию театра драмы планировали завершить к 100-летию Мурманска, но так случилось, что одно из самых красивых исторических зданий в центре города осталось  без необходимого финансирования. Областные власти рассчитывали на поддержку  федерального Министерства культуры, но в Москве посетовали на кризис. Так драмтеатр превратился в долгострой,  был обнесён забором, который лишь частично  скрывал трагический вид пустых окон. 

- В рамках празднования столетия Мурманска нам это финансирование получить не удалось,  - напомнила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Но мы не могли оставить этот объект в таком состоянии. Мы приняли решение о его реконструкции  за счет средств областного бюджета. Но надежды на получение федерального финансирования мы не оставляем, делаем всё необходимое, чтобы это финансирование получить.

Все изменилось  весной, когда в региональном правительстве  нашли необходимые для проведения работ средства -  это около 650 миллионов рублей. Провели необходимые конкурсные процедуры и на объект вышел другой подрядчик. Фирма имеет большой  опыт работы, специалисты организации, например, реконструировали здание Мурманской областной  филармонии. 

- Для филармонии изюминкой стал орган. Здесь, каких-то новшеств в театральном искусстве, сложно придумать. Но техническое оснащение театра будет соответствовать концу второго десятилетия XXI века, - пообещал Сергей Ершов, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области.

На стенах бывшего гардероба в фойе театра ещё можно найти старые афиши, их строители пока снимать не стали. Но в отличие от лестниц, витражей и мозаики этот печатный раритет прошлой театральной жизни точно окажется на свалке. Впрочем, будущие зрители вряд ли об этом пожалеют, так как их ждёт совершенно новое пространство в холле и круглая сцена в основном зале, на которой без труда смогут разместиться 120 музыкантов Мариинского театра.

- Мы подготавливаем помещения к установке нового оборудования, готовим его к прокладке инженерных сетей, - рассказывает Игорь Филатов, главный инженер фирмы подрядчика. - Выполняем комплекс работ по приведению его  в соответствии с современными требованиями доступности. Выполняются работы по устройству лифтовых шахт.

А вот облик самого здания никак не изменится, даже панно, как говорят, работы самого Эрнста Неизвестного останется в первозданном виде. Но за основным зданием вырастет вспомогательный корпус, в нём разместят мастерские и склады для хранения декораций.

- Мне иногда кажется, что очень много времени понадобится для того, чтобы привести все в порядок и было бы так красиво, как нам бы хотелось,  - говорит Татьяна Вешнякова, директор Мурманского областного драматического театра. – Но я вижу новое обновлённое фойе, зеркальное, в белом мраморе, торжественное. Готовое к тому, чтобы зритель вошёл и понял, что театр - это праздник.

Театральная труппа  не прекращала работу всё это время. Сейчас артисты выступают на сцене бывшего кинотеатра «Атлантика», коллектив готовит к новому сезону 6 спектаклей.  И пусть пока артисты смотрят на свой настоящий творческий дом с грустью, строители обещают, что большую часть работ выполнят к 80-й годовщине учреждения культуры. Юбилей драмтеатр будут отмечать в 2019 году. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОбвал рождаемости в России: на детей не хватает денег, здоровья, желания
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИдеи двухпартийной политической системы бродят по России
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 299 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
Комментарий к новости:На Полярный Круг - по новой лестнице
Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
Мария
24.08.17 11:57
Для города и региона это потеря. Пусть земля ему будет пухом.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжают снижаться цены на свежую капусту, морковь и репчатый лук-PRO ВалютуРубль отжал 4 копейки у евро, потеряв почти копейку у доллара-PRO ЭнергетикуПраво «рубильника»: прокуратура против действий «КолАтомЭнергоСбыт», а гарантирующий поставщик - против должников-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 августа-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПраво на получение военной пенсии хотят отодвинуть на пять лет
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика