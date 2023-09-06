В Мурманске впервые открыто более 40 образовательных учреждений, реализовано пять проектов в рамках программы «Арктическая школа»

На календаре сентябрь, уже прошла неделя с момента начала нового учебного года. Как за лето преобразились школы и детские сады, насколько они стали комфортными и современными? На это решил посмотреть глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

В 157-ом мурманском детском саду праздник. Здесь в рамках проекта «На Севере твой проект» открыли новую современную спортивную и игровую площадку. Она создана с учётом обучения в учреждении детей с ограниченными возможностями здоровья.

Любовь Плужник, заведующая детским садом №157 г. Мурманска: «Инициаторами постройки этой площадки выступили родители. Они принимали активное участие и в разработке проекта, и в выборе физкультурного оборудования, которое должно быть на площадке. И, конечно, наши педагоги поддержали эту инициативу».

Малыши вместе с родителями оценили её во время торжественной церемонии. Свой подарок воспитанникам принёс и глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин - набор спортивных мячей – полезный инвентарь для занятий спортом.

Елена Сердюк, депутат Совета депутатов города Мурманска, главный врач поликлиники №1: «Занятия для детей на свежем воздухе и в таких условиях, безусловно, будут полезны нашим северным деткам. Проводить занятия на такой площадке и под такую весёлую музыку - только повышает эмоциональный тонус, а дети становятся здоровее и крепче».

А в детском саду №125 этим летом обновили спортивный зал. В рамках программы «Арктическая школа» был сделан ремонт, заменены окна, двери и радиаторы отопления. Установлен интерактивный физкультурный комплекс и пол с компьютерным комплектом.

Елена Иванова, заведующая детским садом №125 г. Мурманска: «Первые ребята, которые вернулись после лета, уже с удовольствием восприняли преобразования. Им это интересно, интерактивно, новое оборудование. Всё яркое, хорошо, всё супер!».

Также обновления коснулись и шестой гимназии. Здесь отремонтировали морской класс и лаборантскую. Ученики теперь проводят уроки в шлемах виртуальной реальности. Для них также установлены планшеты, стол для соревнований по робототехнике, учебно-методический модуль с интерактивной доской, портативная система для слабослышащих и другие полезные новшества.

А тем временем на улице Советской продолжается строительство новой школы на 500 мест. Уже монтируется каркас и опалубка. Бетонируется монолитный фундамент и укладывают плиты перекрытий.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Сейчас темпы работ хорошие. Уже возводится второй этаж. В рамках календарного плана строители скоро перейдут на следующие две секции. В следующем году школа должна быть готова. Мы к этому двигаемся».

Всего за это лето было отремонтировано, обновлено и даже впервые открыто более 40 образовательных учреждений в Мурманске. Реализовано пять проектов в рамках программы «Арктическая школа».