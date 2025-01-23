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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.01.25 19:30

В Мурманске впервые проходит главный отраслевой форум «Молодой специалист – строитель будущего»

Долгое время строительство в Мурманской области находилось в состоянии застоя, что породило множество стереотипов. Однако за последние годы ситуация начала меняться, сотни молодых людей, ежегодно получающих строительные специальности, смогут найти применение своим навыкам в родном регионе.

Площадкой для знакомства будущих строителей с перспективами в профессиональной сфере выступил форум «Молодой специалист – строитель будущего», который состоялся в центре «Лапландия».

Одним из участников форума стал Андрей Васечкин. Юноша пришёл сюда, чтобы узнать о работодателях и будущих проектах, где он мог бы реализовать свой потенциал. У Андрея уже есть опыт работы на стройках по всей стране: за три года в составе студенческого строительного отряда он трудился в Сибири, в Новом Уренгое и в Североморске.

Андрей Васечкин, студент строительного курса Мурманского арктического университета: «Строительство я выбрал не просто так. Дело в том, что семья у меня строительная, весь род строительный. Поэтому я решил углубиться в эту тему и продолжить род».

В развитие строительства в регионе молодой человек не просто верит, но и видит в нём своё будущее. 

Андрей Васечкин, студент строительного курса Мурманского арктического университета: «В Мурманске, я думаю, оставаться. У нас есть такие стройки у «Звёздочки» на СРЗ №35, где можно остаться. Та же Белокаменка, будущие проекты тоже будут планироваться. И если так получится, что я закончу университет и смогу туда попасть, то я туда попаду».

Строительство в Мурманской области действительно обрело новую жизнь. С 2019 года в регионе было реконструировано более 200 социальных объектов: проведены капитальные ремонты, реконструкции и строительство новых домов. Отрасль активно развивается и открывает двери для молодых специалистов, желающих строить карьеру в родном регионе.

Алексей Грачиков, министр строительства Мурманской области: «Первый шаг, я считаю, он был сделан, чтобы заинтересовать молодых людей. Это, собственно, появление на улице башенных кранов, которых не было очень давно».

Алла Истомина, заместитель губернатора Мурманской области, министр энергетики и ЖКХ: «Конечно, будут сделаны выводы, мы услышим ту и другую сторону, узнаем, что необходимо ребятам - будущим специалистам для того, чтобы с желанием остаться работать именно в регионе, в Мурманской области».

Строительство – это отрасль, которая формирует рабочие места и в смежных компаниях, от которых в неменьшей степени зависит не только обновление, но и функционирование городских объектов.

Иван Сотников, начальник отдела технического обслуживания и ремонта компании «Мурманэнергосбыт»: «У нас огромная компания, которая уже является областной. У нас всегда найдётся вакансия, всегда найдётся работа, интересные проекты для любого специалиста. Мы находимся на строительном форуме и могу сказать, что строительство у нас тоже ведётся, мы строим котельные, тепловые сети, различные технические сооружения».

Ольга Поспелова, начальник отдела кадров ГОУП «Мурманскводоканал»: «На сегодняшний день мы ждём в свою команду инженеров-проектировщиков, инженеров-геодезистов, ждём мастеров, те, которые будут непосредственно на участках осуществлять работы на строящихся объектах».

На ярмарке вакансий работодатели рассказывали о возможностях будущего трудоустройства и привлекали внимание молодёжи. Например, представитель Мурманской областной электросетевой компании пришёл с полным набором инструментов. Самым интересным стал указатель высокого напряжения, который помогает специалистам определить отсутствие напряжения перед проведением монтажных работ на электросети.

Павел Хвастунов, электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей АО «МОЭСК» - электромонтажник в третьем поколении. Даже его супруга и та работает в отрасли. Говорит, что главное в профессии – это любовь к тому, что делаешь. Тогда можно и 8, и 28 лет проработать на одном месте, тем более, когда условия достойные.

Павел Хвастунов, электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей АО «МОЭСК»: «Хорошая зарплата, обеспечивают спецодеждой, отпуск хороший. Начальство всегда понимает, чтобы не случилось, мы всегда можем обратиться, нас поймут, помогут. У нас дружный коллектив, в общем, всё замечательно».

Каждый работодатель подробно знакомил молодёжь с особенностями работы на своём предприятии. А те ребята, у кого были вопросы о ситуации со стройками в регионе, смогли задать их напрямую министру строительства Мурманской области.

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