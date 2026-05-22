В Мурманске впервые прошёл чемпионат города по роллер-спорту среди молодёжи до 18 лет

Ранее проводилось только первенство среди мужчин и женщин. В соревнованиях по роллер-спорту приняли участие 170 молодых спортсменов. Самому младшему из них всего 4 года.

Из-за погодных условий на Севере спортсмены в чаще всего тренируются в помещениях, поэтому на соревнованиях участники бегают в основном в дисциплине «спринт». Длинные дистанции возможны только при хорошей погоде.

Виктория Могила, заместитель главы города Мурманска: «Количество участников постоянно увеличивается и количество площадок, где ребята могут заниматься, тоже растёт. Создаётся вся инфраструктура для развития данного вида спорта».

Роллеры отметили, что вдохновлены возможностью поучаствовать в таком чемпионате. И вместе с тем признались, что испытывают страх падения — хотя от этого никто не застрахован.

Мила Задорожная, участница соревнований: «Я очень переживаю из-за соревнований. Главный страх - упасть из-за того, что я много раз травмировала руку. Это главный и большой страх. То, что ты на такой гигантской скорости едешь, как будто летишь, а потом ты забываешься. И по-настоящему начинаешь улетать с трассы, когда у тебя ролики уже заплетаются. А на соревнованиях хочу испытать все эти острые ощущения. И, может быть, даже что-то и заработать».

В Мурманской области работают две школы, в которых преподают разные направления по роллер-спорту: спидскейтинг и классический фристайл.

Следующие соревнования запланированы на сентябрь.