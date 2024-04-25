В Мурманске впервые прошёл чемпионат высоких технологий

Студенты индустриального колледжа проектировали и создавали мехатронные системы реабилитации (экзоскелеты).

В Мурманском индустриальном колледже состоялся финальный этап чемпионата высоких технологий по новой для региона компетенции «Разработчик мехатронных систем реабилитации».

Виктор Олькин, преподаватель Мурманского индустриального колледжа: «У нас проходит чемпионат высоких технологий. Ребята изготавливают мехатронные системы реабилитации (экзоскелеты) руки».

Участникам чемпионата нет и 18 лет, но сегодня они уверено воплощают будущее в жизнь.

Виктор Олькин, преподаватель Мурманского индустриального колледжа: «Это студенты нашего колледжа, которые проявили инициативу и желание принимать участие в данном чемпионате. У многих из них есть опыт участия в других компетенциях».

Чемпионат проходит в три этапа. В первый день ребята сканировали руку и изготавливали электронную начинку для протеза, печатали изделия на 3D принтере. Во второй день - шлифовали и устанавливали электронные составляющие механической руки. А в финале у ребят ушло шесть часов на то, чтобы запрограммировать и оживить протезы.

Егор Борзилов, студент Мурманского индустриального колледжа: «Этот протез поможет больным разработать прежнюю функцию мышечных тканей. Здесь установлены сервомоторы, которые по команде джойстика разгибают пальцы. С одной стороны, у них резинки, которые стягивают пальцы, а в коробке находятся моторы, которые посредством проволоки разгибают пальцы».

Мурманск среди пяти регионов, которые участвуют в компетенции «Разработчик мехатронных систем реабилитации». Возможность проектировать и воплощать в жизнь самые смелые задумки ребятам дала высокотехнологичная оснащенность мурманских учебных заведений.

Светлана Семенова, заместитель директора Мурманского индустриального колледжа: «Мы показываем, что сегодня мурманские колледжи оснащены таким образом, что наши студенты имеют возможность внедрять в нашем регионе современные компетенции и учить ребят, обучать этим компетенциям, реализовывать их».

Победителей ждут медали, денежные призы и стажировка на базе индустриального партнёра. Также лидеры компетенции представят регион на Всероссийском чемпионате высоких технологий, который состоится в Великом Новгороде.