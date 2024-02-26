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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.02.24 19:30

В Мурманске впервые прошло первенство России по пауэрлифтингу

Мурманский манеж принял более 200 спортсменов, увлекающихся силовым троеборьем в возрасте от 14 до 23 лет. В течение нескольких дней атлеты должны были продемонстрировать своё мастерство в приседание со штангой, жиме лежа и становой тяге.

Первенство России - крупнейшее соревнование по пауэрлифтингу, которое принимает наш регион.

Андрей Родичев, главный судья соревнований, президент Федерации пауэрлифтинга Мурманской области: «Наши руководители Федерации России, главный секретарь, спортсмены, тренеры дали очень высокую оценку проведения, организации и уровню соревнований. Мы старались не для того, чтобы провести соревнования, а чтобы планку их поднять, как будто это не просто Россия или первенство России, где выступают дети, а это международные соревнования».

В Мурманскую область приехали участники из 30 регионов страны: Магадан, Камчатка, Владивосток и другие. Кольское Заполярье же представляли 11 силачей.

Звание фаворита соревнований подтвердил Олег Рыбка, многократный победитель и призёр международных и всероссийских соревнований. И в этот раз он получил «золото» в категории 59 килограмм среди юношей до 18 лет.

Олег Рыбка, пауэрлифтер: «С первым подходом я не смог правильно реализовать 210 килограмм, но вторым подходом я встал 210 килограмм и пошёл на 215 - тоже встал. В жиме я пошёл 120, 125, 130 - очень легко пошли. Решил после первого подхода тяги сделать сразу мастера спорта, но видимо не получилось. В следующий раз 195 не смогу потянуть».

Несмотря на суровость этого вида спорта, на площадке можно увидеть немало представительниц прекрасного пола. С виду хрупкие, но очень сильные внутри.

Виталий Баталов, старший тренер по пауэрлифтингу: «Девчонки очень сильно тянутся к это виду спорта. Если раньше мы проводили соревнования России в один день, то сейчас не укладываемся даже в три-четыре дня».

Например, Софья Хлебникова занимается уже несколько лет, но цели у неё амбициозные.

Софья Хлебникова, пауэрлифтер: «Хочу установить рекорд России в приседаниях».

- Это какой вес должен быть?

- 185 - рекорд, чтобы побить, нужно либо 187, либо 190.

Также в рамках церемонии награждения спортсменам вручали удостоверения мастера спорта, например, Ирине Елизаровой, которая выполнила норматив на соревнованиях по пауэрлифтингу в прошлом году в возрасте 63 лет. Этого хватило, чтобы попасть и в Книгу рекордов России.

Ирина Елизарова, мастер спорта России по пауэрлифтингу: «С самого начала я не ставила перед собой этой цели. Мне нравилась работа в зале, обстановка в зале, мне нравилось, когда я работаю на полную катушку. Мне нравится вкладываться и видеть результат, а результат пришёл сам. И когда стало понятно, что мы подошли к этому близко, мне захотелось оправдать ожидания тренера и порадовать его своим результатом».

Лучших спортсменов первенства России наградили медалями и памятными призами.

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