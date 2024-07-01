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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.07.24 19:30

В Мурманске впервые провели чемпионат города по спортивно-прикладному собаководству в дисциплине служебное троеборье

Самых послушных четвероногих стражей вычисляли по их качеству дрессировки.

Когда домашний питомец не только любимчик, но ещё и защитник, верный помощник – это вдвойне приятно. Добиться таких результатов можно лишь долгими дрессировками.

Татьяна Прусакова признается, что тренирует свою немецкую овчарку Скайко ежедневно. И плоды получает благодаря не только усердной работе, но и тёплому отношению к собаке.

Татьяна Прусакова, собаковод из Москвы: «В основном пряником. Без кнута надёжности не будет, но без мотивации никуда – без пряников, это невозможно. Он домашний любимец. Я не представляю жизнь по-другому. У каждого спортсмена по-разному, но для меня он как член семьи».

Татьяна признается, что это уже третья собака в её жизни, с которой она участвует в соревнованиях высшего уровня. В этот раз столичной паре не удалось победить. Скайко немного разбаловался, возможно, из-за чрезмерной жары в день участия. Однако, большие победы впереди, пес с хозяйкой не расстраиваются.

Отметим, что на чемпионате города по спортивно-прикладному собаководству участвовали 29 команд из Мурманска, Североморска, Колы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Всеволожска, Москвы, Красноярска и Новгорода. На поле выходили не только немецкие овчарки, но и бельгийские, а также доберманы.

Наталья Малыгина, организатор соревнований: «В принципе, собаке нравится заниматься. Ей нравится выходить на поле, сотрудничать с человеком, слушать его команды, быть под контролем. Все собаки эти в быту очень удобны, они послушны».

Директор спортцентра «Авангард», на площадке которого состоялись соревнования, и сам в прошлом участвовал в таких турнирах, только со служебной собакой. Поэтому он отлично понимает, что чувствуют участники на поле и как надо себя вести, чтобы всё получилось.

Сергей Тян, директор городского спортивного центра «Авангард»: «Необходимо, чтобы было понимание с собакой. Они должны чувствовать и видеть всё. Хозяин должен быть не только хозяином, а добрым другом. Вы сейчас посмотрели, как они смотрят на него, понимают с полуслова, с команды. У них у каждого уже специфический свой сленг. Они по знакам всё видят, понимают. На самом деле, я рад, что у нас такие соревнования проходят. Они показывают красоту, душевность».

За три дня соревнований участники преодолели три испытания: «следовую работу», «послушание» и «защиту». Главным судьей выступил профессионал из Сербии Nenad Milojevic. По итогу, лучшая пара завоевала заветную победу.

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