В Мурманске впервые провели двухдневный Северный фестиваль современной культуры «Смены»

Его организовали в здании морского вокзала областного центра. Жители и гости региона могли посетить и оценить каждую тематическую площадку.

В программе фестиваля «Смены» книжная ярмарка от известных издательств, лекции, мастер-классы и даже Школа культурного менеджмента.

Морвокзал выбрали центральной площадкой не случайно. Это место передаёт дух приключений и желание узнать новое.

Кирилл Маевский, соорганизатор Северного фестиваля современной культуры «Смены»: «Это не просто образовательный фестиваль, хоть и является таковым. Для нас - это аттракцион впечатлений, который для Мурманска может быть интересным».

Часть культурных мероприятий также провели в областной научной библиотеке и «Контейнер-холле». Главной темой фестиваля стал сам город и его интересы, одним из которых является привлечение внимания к зданию морского вокзала и к событиям, проводимым для мурманчан.

Дарья Климова, руководитель Центра городского развития Мурманской области: «Фестиваль важен для города и конкретно для морского вокзала. Это некая новая институция, с которой мы сейчас экспериментируем и пытаемся найти форму, которая идеально подойдёт для этих стен. Один из череды экспериментов случился в рамках такого большого Северного фестиваля культуры».

Посетители фестиваля познакомились с представителями издательств и узнали о главных литературных новинках. Большинство книг, которые были на фестивале, не попали на полки сетевых книжных магазинов, они были представлены в Мурманске впервые.

Для юных мурманчан была подготовлена серия открытых лабораторий, мастер-классов и творческих занятий.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Для нас, для нашего региона – это такой первый формат и в таком уникальном месте с такой уникальной выставкой, совмещённой и набором книг, которые можно приобрести».

Современная культура – важный инструмент для укрепления единства. Она вдохновляет на совместное творчество, что в конечном итоге, обогащает общество в целом.