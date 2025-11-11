«Честное повышение»: в Госдуме готовят законопроект об индексации зарплат раз в годВ Мурманске обновлён памятник воинам 6-й Героической комсомольской батареи
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.11.25 19:30

В Мурманске впервые провели двухдневный Северный фестиваль современной культуры «Смены»

Его организовали в здании морского вокзала областного центра. Жители и гости региона могли посетить и оценить каждую тематическую площадку.

В программе фестиваля «Смены» книжная ярмарка от известных издательств, лекции, мастер-классы и даже Школа культурного менеджмента.

Морвокзал выбрали центральной площадкой не случайно. Это место передаёт дух приключений и желание узнать новое.

Кирилл Маевский, соорганизатор Северного фестиваля современной культуры «Смены»: «Это не просто образовательный фестиваль, хоть и является таковым. Для нас - это аттракцион впечатлений, который для Мурманска может быть интересным».

Часть культурных мероприятий также провели в областной научной библиотеке и «Контейнер-холле». Главной темой фестиваля стал сам город и его интересы, одним из которых является привлечение внимания к зданию морского вокзала и к событиям, проводимым для мурманчан.

Дарья Климова, руководитель Центра городского развития Мурманской области: «Фестиваль важен для города и конкретно для морского вокзала. Это некая новая институция, с которой мы сейчас экспериментируем и пытаемся найти форму, которая идеально подойдёт для этих стен. Один из череды экспериментов случился в рамках такого большого Северного фестиваля культуры».

Посетители фестиваля познакомились с представителями издательств и узнали о главных литературных новинках. Большинство книг, которые были на фестивале, не попали на полки сетевых книжных магазинов, они были представлены в Мурманске впервые.

Для юных мурманчан была подготовлена серия открытых лабораторий, мастер-классов и творческих занятий.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Для нас, для нашего региона – это такой первый формат и в таком уникальном месте с такой уникальной выставкой, совмещённой и набором книг, которые можно приобрести».

Современная культура – важный инструмент для укрепления единства. Она вдохновляет на совместное творчество, что в конечном итоге, обогащает общество в целом.

Комментарии

Последние комментарии

FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
