В Мурманске впервые провели комплексные кадастровые работы

Сегодня состоялся брифинг, посвящённый итогам территориального планирования на территории Мурманской области.

Кадастровые работы – это удобный инструмент для уточнения границ земельных участков и расположенных на них объектов незавершенного строительства. Они проводятся за счёт государства, и не требуют от собственников недвижимости финансовых вложений.

В текущем году объектами работ стали 186 кадастровых кварталов в 12 муниципальных образованиях.

Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области: «1 декабря мы завершили проведение комплексных кадастровых работ, результаты внесены полностью в Госреестр, а это сведения порядка десяти тысяч объектов нашего региона, границы по которым были уточнены».

Земельный участок гражданина может попасть в комплексный кадастр, но для этого необходимо учитывать ряд условий, одно из которых – принадлежность к опорным городам. Если границы населённого пункта к таковым не относятся, он может обратиться в администрацию с заявлением, где оно будет рассмотрено.

Виктория Минкина, министр имущественных отношений Мурманской области: «Эти работы нацелены на решение глобальной проблемы, а именно, координирование всех земельных участков, объектов и поиска свободных территорий для дальнейшего развития инвестиционного потенциала».

В Мурманске комплексные кадастровые работы в этом году проводили впервые. Большая работа сделана по обследованию заявленных территорий, выявлению возможных ошибок. Законом предусмотрено широкое информирование граждан и юридических лиц о начале кадастровых работ.

Ирина Бублева, председатель комитета территориального развития и строительства администрации города Мурманска: «Каждый житель, чьи интересы были затронуты, мог заявиться и рассмотреть эту работу на сайтах, мог заявиться, если у него есть какие-то замечания и были выявлены ошибки».

В 2026 году за счёт федерального бюджета планируется проведение комплексных кадастровых работ в 180 кварталах.