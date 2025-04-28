В Мурманске впервые провели онлайн-турнир по шахматам между детьми нашего города и китайского Ляньюньган

Соревнования проводили в дисциплине «блиц».

На первый турнир с китайскими шахматистами пришли 10 мурманских игроков. Воспитанники 17-й спортшколы были готовы к битве. Даже несмотря на то, что соперник по ту сторону экрана - настоящая тёмная лошадка.

Алексей Сельдемиров, шахматист: «Сложно и нелегко. Все хорошо играют».

Увидеть лично соперников ни мурманские, ни китайские шахматисты не могли, ведь турнир проводили в онлайн-формате. Но зато каждый из спортсменов стал частью истории – участником первого такого соревнования в нашем городе-герое.

Ирина Цыганкова, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска: «У нас между администрацией Мурманска и города Ляньюньган Китайской Народной Республикой существует совместное сотрудничество. В рамках него Юрий Валерьевич предложил провести этот онлайн-турнир. Это первый товарищеский матч. В дальнейшем мы планируем уже, по крайней мере, что раз в месяц ребята будут играть».

Турнир проводили при поддержке региональной общественной организации «Федерация шахмат Мурманской области».

Владимир Шананин, тренер-преподаватель КДЮСШ №17: «Шахматы - демократичный вид спорта. Что нам нужно? Ноутбук, связь, интернет - и можно играть с любым человеком на любой точке земного шара».

Победителям и призёрам вручили дипломы, медали и кубки.

Первое место занял Максим Тихонов, второе досталось Артёму Анисимову, а третье -Yang Zonghan. В общем зачёте победила сборная Мурманска с 131 баллом против 100 баллами команды Ляньюньган.