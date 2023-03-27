В Мурманске впервые провели открытый турнир по шахматам «Северная ладья»
На первый открытый турнир «Северная ладья» собрались участники из разных уголков нашего региона. Это шахматисты как совсем юные, только делающие первые шаги, так и взрослые игроки. Конечно, все они были поделены по возрастным категориям.
Сергей Тян, директор КДЮСШ №17: «Сегодня 70 человек от шести лет и самый старший участник - 48 лет. На нашем турнире участвуют юные разряды и мастер спорта по шахматам, который также примет участие».
Играли спортсмены в быстрые шахматы. Каждый показал всё, на что способен.
Семен Коноплев, шахматист: «Сначала я думал, что будут сложные соперники, но потом понял, что мне было легко выиграть. Один проиграл мне по двум невозможным ходам, а другому я поставил шах и мат».
Большинство юных участников пришли на турнир с родителями. Они могли наблюдать за их игрой, поддерживать, и конечно, не отвлекать. Некоторые мамы и папы так вдохновились успехами своих детей, что тоже приняли участие в соревнованиях. Например, семья Петровых. Ева - юная шахматистка, которая в свободное время дома обучает и маму этому спорту. На турнире девочка с легкостью обошла соперников, а вот Анне пришлось сложнее.
Ева Петрова, шахматистка: «У меня был соперник достойный. Я у него сначала все фигуры съела. Потом он сходил не очень верно, я ему поставила мат».
Анна Петрова, мама шахматистки: «У меня тоже была достойная соперница, профессионал. Я проиграла, но достойно, сохранив лицо».
Действительно, не каждый смог уйти с турнира победителем. Однако, это всего лишь игра и у участников есть время потренироваться, чтобы в следующий раз поставить свой заветные шах и мат.