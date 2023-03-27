В Мурманске впервые провели открытый турнир по шахматам «Северная ладья»

В нём принимали участие как молодые спортсмены, так и их родители.

На первый открытый турнир «Северная ладья» собрались участники из разных уголков нашего региона. Это шахматисты как совсем юные, только делающие первые шаги, так и взрослые игроки. Конечно, все они были поделены по возрастным категориям.

Сергей Тян, директор КДЮСШ №17: «Сегодня 70 человек от шести лет и самый старший участник - 48 лет. На нашем турнире участвуют юные разряды и мастер спорта по шахматам, который также примет участие».

Играли спортсмены в быстрые шахматы. Каждый показал всё, на что способен.

Семен Коноплев, шахматист: «Сначала я думал, что будут сложные соперники, но потом понял, что мне было легко выиграть. Один проиграл мне по двум невозможным ходам, а другому я поставил шах и мат».

Большинство юных участников пришли на турнир с родителями. Они могли наблюдать за их игрой, поддерживать, и конечно, не отвлекать. Некоторые мамы и папы так вдохновились успехами своих детей, что тоже приняли участие в соревнованиях. Например, семья Петровых. Ева - юная шахматистка, которая в свободное время дома обучает и маму этому спорту. На турнире девочка с легкостью обошла соперников, а вот Анне пришлось сложнее.

Ева Петрова, шахматистка: «У меня был соперник достойный. Я у него сначала все фигуры съела. Потом он сходил не очень верно, я ему поставила мат».

Анна Петрова, мама шахматистки: «У меня тоже была достойная соперница, профессионал. Я проиграла, но достойно, сохранив лицо».

Действительно, не каждый смог уйти с турнира победителем. Однако, это всего лишь игра и у участников есть время потренироваться, чтобы в следующий раз поставить свой заветные шах и мат.