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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.03.23 19:30

В Мурманске впервые провели первенство по художественной гимнастике «Хрустальный кубок»

Свои таланты демонстрировали совсем юные спортсменки из разных городов нашего региона.

Соревнования клубной системы «Кристалл» маленьких гимнасток впервые стартовали на региональном уровне. На турнир съехались более 120 участниц из разных уголков Заполярья. Клуб создан по распоряжению главного тренера России, а занимаются здесь совсем юные девочки, которых из-за возраста ещё нельзя зачислить в спортшколу.

Виктория Подоляко, главный судья турнира: «Для некоторых деток, это первые соревнования. Они волнуются, бывает, что забывают упражнения. Но мы в любом случае всегда хотим делать для таких деток праздник, чтобы они не расстраивались. У нас все будут с медалями, грамотами и подарками».

У одних эти соревнования первые, другие уже успели испытать чувство конкуренции на других турнирах. Но главное, что каждая из этих маленьких девочек искренне любит художественную гимнастику. А как ещё объяснить их усердие и стремление к победе в столь юном возрасте.

Анна Никитина, мама юной гимнастки Дарьи: «Гимнастика – замечательный вид спорта, красивый. Будем стараться двигаться дальше, идти до последнего. Хотим, чтобы была чемпионкой».

Наталья Найденова, президент Федерации по художественной гимнастике Мурманской области: «Художественная гимнастика один из самых красивых, грациозных видов спорта и сложных. Но удивляет другое, что самые маленькие спортсмены, которым сегодня 4-5 лет, выступают открыто, ярко, на прекрасном уровне».

И пусть для девочек это первые шаги в гимнастике, но зато очень уверенные. Повзрослев, они наверняка станут настоящими спортсменками и будут завоевывать призы на серьезных соревнованиях.

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