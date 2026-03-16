В Мурманске впервые провели турнир по баскетболу среди ветеранов

Команды из Северо-Западного округа состязались на протяжении трёх дней. Соревнования стали не просто игрой, а данью уважения человеку, посвятившему жизнь баскетболу, нашему земляку Виктору Александровичу Блохину.

Три дня напряжённых матчей среди ветеранских команд - это борьба до последней секунды и абсолютная любовь к игре. На площадку вышли те, для кого баскетбол - это не просто спорт, а судьба.

Турнир посвятили памяти Виктора Блохина - заслуженного работника физической культуры России, одного из лучших тренеров, который воспитал не одно поколение чемпионов. Его ученики - кандидаты и мастера спорта и просто люди, для которых баскетбол стал делом жизни.

Михаил Горба, кандидат в мастера спорта по баскетболу: «Мы сегодня вспоминаем нашего любимого тренера. Старание, трудолюбие и беззаветная любовь к баскетболу – то чему учил нас Виктор Александрович».

Первая игра задала высокую планку. Встреча хозяев площадки «Динамо» «Белые медведи» с командой из Санкт-Петербурга держала зрителей в напряжении до финальной сирены. Северяне уступили гостям, но показали характер, заставив соперников выложиться на все сто.

Сергей Домиканов, заместитель председателя Мурманского регионального отделения общества «Динамо»: «Динамо» занимается, в том числе и развитием ветеранского спорта. Накал в баскетболе всегда высок, болельщиков много, проходит всё замечательно».

Не менее жаркая баталия развернулась между «Полярными Зорями» и дружиной из Петрозаводска.

Михаил Воронин, капитан карельской баскетбольной команды «Карьяла»: «Когда идёт игра, то мы все хоти победить, все бьются, борются. Но это и дружеское общение - элемент турнира».

И финальный аккорд турнира: первое место заслуженно заняла команда из Санкт-Петербурга с символичным названием «Воспитанники школы Виктора Блохина». На втором месте «Колатом» из Полярных Зорь, на третьем - петрозаводская «Карьяла».

Мурманская команда хоть и заняла четвёртое место, но покидала площадку под овации - за волевую и красивую игру.

Организаторы уверены, что первый турнир памяти провели настолько тепло и ярко, что он обязательно станет доброй традицией.

