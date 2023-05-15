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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.05.23 19:30

В Мурманске впервые провели турнир по бильярду на Кубок губернатора

Побороться не только за награду, но и за внушительный денежный приз решили 30 бильярдистов.

Первый Кубок губернатора Мурманской области по бильярду проводили два дня. К участию заявились 30 спортсменов, среди которых были не только опытные игроки, но и новички со всего региона. У каждого был шанс на победу, но до финальных поединков добрались лишь 8 бильярдистов.

Анжелика Багриевская, президент Федерации бильярда Мурманской области: «Удивили промежуточные результаты. Те, кто обычно доходил до финала, уже выбыли, а им на смену пришли те, кто буквально играет года два».

Участники играли в комбинированную пирамиду с соблюдением всех правил бильярдного спорта. Призовой фонд турнира составил 200 тысяч рублей, что было дополнительным стимулом борьбы за победу.

Аркадий Лошаков, председатель Всероссийской коллегии судей Федерации бильярдного спорта России, главный судья турнира: «Если говорить об уровне, то он соответствует нашим лучшим регионам, в том числе Москве и другим городам. И вообще, бильярд в России развивается повсеместно. Нет области, где не было бы бильярда. Он и на Дальнем Востоке, и на Севере. Приятно, что и здесь присутствует - за Полярным кругом»

Готовились к соревнованиям бильярдисты серьёзно. Иракли Мургулия признаётся, что полтора месяца всё свободное время посвящал игре, тренировался. Из-за этого даже ссорился с женой. Но чтобы победить, иногда необходимо жертвовать отдыхом с семьей. Спортсмен отмечает, что главное во время партии следить за своими мыслями.

Иракли Мургулия, участник турнира: «Если ты играешь более-менее, то самое главное – психология. Как настроишься, так и пойдёт. Голова должна быть светлая, холодная».

По итогу турнира Иракли занял лишь 4-е место, получив кусочек от призового фонда. А завоевать первый Кубок губернатора смог Сергей Олкинян. Победитель также получил заслуженные 70 тысяч рублей.

 

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