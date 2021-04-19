В Мурманске впервые состоялся турнир по быстрым шахматам

Взрослые и дети соревновались на призы Мурманского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Фёдор Тимошенко играет в шахматы с детства. Любовь к ним привил дедушка, который и познакомил с правилами. Сейчас 17-летний выпускник строит планы на будущее. Выбор, будто ход на шахматной доске его жизни. Но сегодня Фёдор просто рад, что вновь может разыграть партию с соперником за обычным столом.

Фёдор Тимошенко, ученик гимназии №2 города Мурманска, выпускник КДЮСШ №17: «Так как я часто занимаюсь, нужно поддерживать свой уровень мастерства. Поэтому я пришёл и зарегистрировался. В последнее время мне не хватало этой живой игры, скажем так. Хочется потрогать фигуры, ощутить атмосферу определенную».

В первый в областном центре турнире по быстрым шахматам на призы филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ приняли участие мурманские школьники, студенты, выпускники академии, а также преподаватели 17-й комплексной спортшколы города.

Сергей Тян, директор КДЮСШ №17: «У нас с академией госслужбы подписано соглашение. Также надеемся, что выпускники нашей школы пойдут туда учиться».

Популярность шахмат в последнее время сильно возросла. И это связано не только с выходом сериала «Ход королевы», но и с тем, что шахматы действительно увлекательный вид интеллектуального спорта. От того он так интересен и взрослым, и детям. Ключевая особенность именно в быстрых шахматах - уменьшение времени, которое затрачивается на партию. В рапиде она составляет от 10 минут до одного часа.

Ирина Кондратьева, начальник учебного отдела Мурманского филиала РАНХиГС при президенте РФ: «Как все знают, шахматы – это не просто игра, это искусство. И естественно, для того, чтобы быть хорошим грамотным управленцем, все качества, которые присущи шахматисту, как раз будут уместны».

Турнир по быстрым шахматам состоялся в рамках празднования победы в Великой Отечественной войне. Организация и проведение соревнований стали возможны в том числе, благодаря поддержке регионального отделения ДОСААФ.