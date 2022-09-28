В Мурманске впервые стартовала первая Всероссийская конференция по адаптированному туризму

В ней приняли участие специалисты из разных регионов страны. Встреча была приурочена к 55-летнему юбилею областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих.

Впервые в России проходит конференция по туризму для слабовидящих людей. Мурманск стал площадкой для десятков участников встречи. Сотрудники специальных библиотек и представители общества слепых приехали из Москвы, Липецка и Архангельска, остальные принимали участие в конференции удаленно.

Наталья Киреева, директор Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих: «Это очень важно и актуально. Такие случаи имеются и в нашем регионе, когда приезжают семьи с нарушением зрения, отдельные люди. И мы не совсем понимаем, как с ними работать. Как адаптировать объекты культурного наследия, как адаптировать памятники, маршруты, объекты, музейные экспозиции. Это всё очень важно. И есть специальные приёмы, методы, которыми владеют специальные библиотеки России».

В нашем регионе есть одна специальная библиотека для слепых и слабовидящих людей. Она оснащена всем необходимым оборудованием для читателей. Кроме того, сотрудники помогают и родственникам слепых людей. Учреждение давно работает не только как библиотека, а как культурно-досуговый центр.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Так как это методический центр, библиотека ведёт планомерную системную работу с библиотекарями в муниципалитетах. Потому что в каждом муниципалитете есть такая категория людей. А специализированная библиотека у нас в области одна. Поэтому очень важно обучать сотрудников библиотек работать с такой категорией людей».

Есть в библиотеке и аппаратура по тифлокомментированию. А на конференцию приехал создатель этого оборудования. Сергей Ваньшин потерял зрение, но не бодрость духа и интерес к жизни. Он активно занимается туризмом. Пробовал водить автомобиль, покорял горы в Геленджике со своей спутницей жизни – женой Ольгой.

Сергей Ваньшин, кандидат педагогических наук, автор метода тифлокомментирования: «Видя мою позицию, не я ходил, а ко мне приходили и предлагали. Мне предложили погружение на морское дно с аквалангом. У меня два погружения: 7,5 метра и удостоверение дайвера. Потом меня пригласили полетать на самолёте на месте второго пилота. А в полёте пилот предложил взять управление. Может быть, я первый и единственный в России слепой, который управлял самолётом».

Сергей уверен, что ограничения есть только в голове и даже будучи слепым, можно вести активную жизнь. Нужно лишь объяснить это людям и немного поработать над тем, чтобы познавать мир было комфортно всем людям.

Отметим, что конференция совпала с празднованием 55-летнего юбилея областной библиотеки для слепых и слабовидящих. От правительства региона учреждению подарили набор для слухоречевого восприятия для детей с различными нарушениями в развитии.