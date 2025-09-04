В Мурманске всё больше становится ярких, качественных и насыщенных разнообразными развлечениями детских площадок

Рядом с одним из корпусов детского сада № 34 на ул. Челюскинцев, 28а сегодня в праздничной обстановке была открыта современная прогулочная площадка «Мир без опасности». Как облагородили территорию учреждения, проверил исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев.

Новые песочницы, домики и качели теперь радуют воспитанников детского сада №34. Обновили эту площадку по инициативе родителей малышей. Исполняющий полномочия главы города Мурманска Иван Лебедев проверил качество проделанной работы.

Иван Лебедев, исполняющий полномочия главы города Мурманска: «Это здорово. Это прогулочное пространство для наших деток, а они наше будущее. А это самое главное, это то, на чём мы делаем акцент. Прекрасный инициативный проект «На Севере – твой проект» инициирован губернатором Мурманской области Андрее Владимировичем. Он даёт возможность и родителям поучаствовать, принять участие именно в создании таких прекрасных пространств на улице, на территории, внутри здания».

Эта площадка призвана не только развлекать детей, но и обучать, поэтому здесь поставили дорожные знаки, стенды с интеллектуальными играми.

Ольга Гунтик, заведующая детским садом №34 г. Мурманска: «Был разработан проект, который называется «Мир без опасности». Исходя из названия проекта и наполнялись вот эти все наши игровые площади для того, чтобы дети не только развлекались, не только играли и занимались разнообразной двигательной активностью, но и было какое-то познавательное наполнение».

Теперь детям будет не только весело, но и интересно, и познавательно играть на этой площадке, а главное, безопасно.