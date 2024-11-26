В Мурманске всего пять дней будет работать выставка с культовыми коллекциями брендовых «Алясок»

Приобрести верхнюю одежду этих с большой выгодой можно будет с 27 ноября на «Норвежской выставке».

Почти все сети европейских магазинов верхней одежды покинули российский рынок, теперь остаток товара распродаётся на «Норвежской выставке» со скидками.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Компании продолжают покидать российский рынок. Всё таже самая ситуация – границы стран закрыты, вывезти товар невозможно, хранить дальше на складах – это очень дорого, утилизировать тоже стоит денег. Единственный возможный вариант - отдать его хоть за сколько-нибудь, чтобы хоть как-то минимизировать потери. Они отдали его по цене производства, а наша питерская компания «Орсо Групп» выкупила этот товарный остаток и теперь распродаёт по дальним регионам страны со скидкой до 70 процентов. Если вы находите свой размер – гарантировано экономите в два, а то и в три раза».

На выставке представлено свыше 100 моделей верхней одежды: пуховики, двусторонние дублёнки-шубы, парки и легендарные «Аляски». Они выдерживают экстремальные погодные условия - до минус 50 градусов.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «На мне одна из самых популярных моделей на выставке. Это норвежская «Аляска» на трехслойной мембране конфиденс, которая отталкивает воду и грязь. Она не промокает и не продувается ветром, сама по себе еще и дышит. Выполнена в разных расцветках: бордовый цвет, тёмно-синий и красивый белый».

На этой неделе - с 27 ноября по 1 декабря включительно - «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж в бывшем помещении «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича) и в торговом центре «Елан» на Кольском проспекте, 64.

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