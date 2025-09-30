В Мурманске Всемирный день туризма отметили масштабным мозговым штурмом по привлечению туристов на Кольский полуостров

Повышение квалификации специалистов, выработка стратегических решений для индустрии путешествий и формирование новых предложений для гостей региона – эти и другие вопросы обсудили участники образовательной сессии в сфере туризма.

Экспертное сообщество Агентства стратегических инициатив включило Мурманскую область в число регионов-участников пилотных проектов программы по въездному туризму «Открой свою Россию». Первая ласточка инициативы, организованная в столице Заполярья, образовательная программа для представителей туристической и гастрономической индустрий.

Ольга Шандуренко, директор проектов по туризму Агентства стратегических инициатив: «Туризм – инструмент привлечения инвестиций, привлечения иностранных специалистов, формирования имиджа Русской Арктики».

Во время сессии участники разрабатывали цели и задачи, которые станут частью стратегии по привлечению туристов в Кольское Заполярье. Федеральные эксперты поделились своими опытом и идеями с местными представителями сферы.

Александр Говенко, директор направления консалтинга холдинга «Maison Dellos»: «Первое, что необходимо сделать, создать бренд к готовой еде. Через готовую еду и упаковку коммуницировать с потенциальным туристом. Можно небольшую гостиницу поставить, где есть прачечная, душевая… Вы ставите для автотуриста крутой комплекс европейского уровня, автотуризм сейчас самый большой».

Предприниматели и представители власти сформировали конкретные предложения по развитию отрасли в регионе, которые будут презентованы губернатору. Лучшие идеи в дальнейшем получат финансовую поддержку.