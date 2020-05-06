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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.05.20 19:30

В Мурманске вспоминают погибших в аварии рейса SU 1492 в аэропорту Шереметьево

На боту суперджета  авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс из Москвы в Мурманск 5 мая 2019 года, погиб 41человек.

Во всех храмах Кольского Заполярья в память о погибших на борту суперджета состоялись заупокойные литии. В приходе церкви Святой Елены её провёл митрополит Мурманской и Мончегорской епархии Митрофан. В службе принял участие и губернатор Андрей Чибис.

Суперджет «Suhoi Superjet-100», следовавший 5 мая 2019 года по маршруту Москва – Мурманск из-за технических неполадок  вынужден был вернуться в аэропорт вылета Шереметьево. Во время жёсткой, как позже скажут специалисты, посадки с полными баками горючего, борт получил повреждения и загорелся. В авиакатастрофе погиб 41 человек, 26 из них – жители  Мурманской области.

В сквер к памятнику жертвам интервенции на улице Ленинградской, где год назад в день трагедии был организован стихийный мемориал,  сегодня тоже несут цветы. Год назад в это время  красные гвоздики, свечи и детские игрушки застилали всё подножие монумента, надолго ставшего местом памяти и скорби.

Расследование трагедии следственным комитетом шло без малого год. Вывод - командир экипажа Денис Евдокимов «осуществил грубую посадку» на взлетно-посадочную полосу, что «повлекло разрушение и возгорание самолёта».

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