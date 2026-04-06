В Мурманске встретились сильнейшие юные спортсмены на XI турнире за Кубок «Федерация спортивной борьбы Мурманской области»

Более 150 человек из семи муниципалитетов региона собрались в Легкоатлетическом манеже, чтобы побороться за победу и показать, что Заполярье – кузница чемпионов.

Сила и красота. Спортивная борьба объединяет и развивает не только тело, но и дух. Турнир на Кубок «Федерация спортивной борьбы Мурманской области» – не просто соревнования, а экзамен на характер, проверку техники, а для многих – это первый серьёзный шаг в большой спорт. Организаторы называют данный турнир одним из ключевых областных стартов сезона.

Роман Кошелев, председатель Федерации спортивной борьбы Мурманской области, мастер спорта РФ: «Каждый раз мы стараемся сделать наши соревнования ярче, эмоциональнее для наших гостей и более профессиональными для наших борцов».

Турнир собрал 150 сильнейших юных борцов. Североморск, Апатиты, Оленегорск, Кольский округ, ЗАТО Александровск и, конечно, Мурманск. Для многих ребят соревнования в областном центре – возможность выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Лариса Круглова, сенатор Совета Федерации РФ от Мурманской области, заслуженный мастер спорта: «Ребята, которые сегодня выйдут на ковёр, в будущем будут защищать спортивную честь не только своей спортивной школы, своего муниципалитета, Мурманской области, но и честь нашей страны. Хочется им пожелать веры в себя, верить в свою победу, никогда не сдаваться, идти вперед, побеждать, потому что всё зависит от них самих».

Кубок проводят совместно с проектом «Выбор сильных», куратор которого легендарный борец Александр Карелин. В Мурманской области греко-римская борьба развивается системно. Секции есть в разных городах, тренеры в них – из числа больших спортсменов. Федерация спортивной борьбы региона работает в тесной связке с областным правительством и депутатским корпусом. И этот турнир — прямое доказательство того, что северный спорт живёт и развивается.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Хорошо, когда ребята занимаются спортом. Одно из направлений нашей программы, инициатором которой является Андрей Владимирович, программа «На Севере – жить!». Это привлечение молодых ребят к спорту, привитие любви к любому спорту, независимо какому. Сегодня, например, вольная борьба».

На соревнования пришли и взрослые борцы, чтобы поддержать свои команды. Ведь в этом виде спорта важна поддержка, которая помогает не меньше, чем тактика и сила.

Алексей Кончаков, участник турнира: «Нравится заниматься, нравится бороться. Борьба является неотъемлемой чертой моего характера. Очень нравится бороться, выступать на соревнованиях. Очень нравится болеть за своих сокомандников, которые борются сегодня».

Многие спортсмены находят в этом спорте не только единомышленников, но и настоящих друзей.

Ярослав Соколов, участник турнира: «Мне здесь нравится, это моё хобби. Здесь мои друзья, я с ними уже давно дружу. Я их предам, если я уйду».

Спортивная борьба – дисциплина, которая веками считается базой для воспитания сильных духом людей. За каждым боем стоят часы тренировок в зале, отработка техники, правил проведения боя и поддержка тренеров.

Руслан Мамедов, мастер спорта России по греко-римской борьбе, старший тренер спортивного клуба «Эльбрус»: «Под моим руководством выступают пять спортсменов в разных весовых категориях. Ребята уже достаточно опытные, они на таком хорошем уровне, как я думаю, что сегодня будут хорошие и напряжённые схватки у нас».

Борьба не только для юношей и мужчин, ведь сила духа не имеет пола. В этот раз в соревнованиях участвовала девушка из Мурманска. Анна уже 5 лет занимается вольной борьбой и показывает настоящий класс на ковре.

Анна Гордейко, участница турнира: «Спорт меня сделал сильной, выносливой и смелой».

Не только медали и грамоты получили участники турнира. В этот раз они сделали шаг вперёд для своего будущего в этом виде спорта.