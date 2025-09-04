День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.09.25 19:30
В Мурманске введён режим повышенной готовности - нефтепродукты в Кольском заливе
Исполняющий полномочия главы Мурманска Иван Лебедев ввёл режим повышенной готовности в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в Кольском заливе в районе Арктического пляжа и южной котельной.
«В правоохранительные органы направлено соответствующее заявление для проведения расследования о причинах произошедшего и экспертизы. Планируется начать сбор загрязненного грунта», – подчеркнул Лебедев.
На загрязнения береговой линии Кольского залива в районе Прибрежного рынка нефтепродуктами обратили внимание жители Мурманска
Происхождение пятен на данный момент неизвестно, но в Министерстве природы Мурманской области заявили, что информацию направили в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора.
Напомним, что Кольский залив, территория его водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы – это объекты, подлежащие федеральному государственному экологическому контролю.
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
