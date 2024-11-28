В Мурманске введут туристический сбор с гостей, приезжающих посмотреть на северные красоты

Такой вопрос стоял на повестке дня на городском Совете депутатов.

Главная задача депутатов горсовета – сверстать бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. И с учётом новых эффективных мер использования средств, сделать это будет непросто.

Мурманску нужно порядка 23 миллиардов, большую часть этих средств обеспечат доходные стати, но более миллиарда дефицита придётся покрывать за счёт коммерческих и бюджетных кредитов, продажи акций городских предприятий, а также, например, введением туристического налога.

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска 6-го созыва: «Этот вопрос в России достаточно давно существует в различных видах. Поэтому, с учётом того, что туристическая отрасль успешно развевается, я думаю, что это в принципе нормальный вариант для города и пополнения бюджета в том числе. Потому что для того, чтобы отрасль развивалась, нужны и средства определенные».

Сумма такого сбора, как считают депутаты городского Совета, символическая. Собранные с туристов деньги пойдут на благоустройство территорий и другие нужды города.

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска 6-го созыва: «Механизм очень простой: определенные отели, где проживают туристы будет вводиться эта сумма. Она определена минимальной суммой, какая может быть за каждый день пребывания туриста».

Кроме того, пополнение бюджет также будет происходить за счёт прибыли муниципальных унитарных предприятий.

Народные избранники утвердили размер процентной части, которую учреждения будут отправлять в городскую казну после уплаты налогов.