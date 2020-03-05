В Мурманске вводятся дополнительные меры по нераспространению коронавируса

В столице Заполярья прошло очередное заседание санитарно- противоэпидемиологической комиссии. С завтрашнего дня в Мурманской области будут введены дополнительные меры направленные на принятие мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

В Мурманской области зарегистрировано увеличение числа заболевших ОРВИ, чтобы не допустить распространения заболевания региональный Роспортебнадзор вводит дополнительные ограничительные меры, они будут касаться мест повышенного скопления людей - торговых центров, образовательных учреждений и общественного транспорта. Эти же превентивные мероприятия помогут защититься от коронавирусной инфекции.

Лена Лукичева, руководитель управления Роспотребнадозра по Мурманской области: «Мы рекомендуем всем работодателям обратить особое внимание на допуск только тех, кто здоров, а с простудой люди пусть идут на больничный и находятся дома. Это будет самое правильное».

Как прозвучало во время заседания, медработники и лечебные учреждения готовы к неблагоприятному развитию событий и примут, если все же понадобится, пациентов с подозрением на опасное заболевание.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «По расходным материалам мы абсолютно готовы. Маски респираторы, костюмы и пробирки для исследований, аппараты для самых тяжелых случаев – всё есть».

Сейчас в Мурманской области не зарегистрировано ни одного случая заражения Ковид 2019. Все прибывающие из стран повышенного риска – Ирана, КНР, и Южной Кореи будут помещаться на 14 -дневный карантин, чтобы минимизировать контакты с другими людьми.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все мероприятия приняты, мы постоянно собираемся и эти действия корректируем».

Эксперты, говорят, что диковинной инфекции бояться не стоит, все предпринятые меры достаточны для того, чтобы она не проникла в наш регион. Стоит отметить, что массовые мероприятия в Мурманской области отменять из-за коронавируса не будут.