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День за днём с «Арктик-ТВ»22.05.17 19:30

В Мурманске выбирали «Супер папу»

Желающих поучаствовать в конкурсе на звание лучшего отца набралось немного, но зато среди участников были родители-рекордсмены. Например, один из них воспитывает сразу четырёх дочек!

Сказать, что или кто может подвигнуть молодого родителя к участию в столь неординарном событии, очень просто. Во время представления участники первого в Мурманске конкурса «Супер папа» говорили, что решили, мол, на  семейном совете, но всем и так было понятно, кто инициатор. Самостоятельно, обычно, занятые отцы семейства навряд ли стали бы готовиться к такому испытанию. 

- Супруга меня и мотивировала к участию в конкурсе. Она сказала: «А давай, эти выходные проведём в подготовке к конкурсу». Мы решили сменить привычные выходные на такой семейный отдых, - рассказывает Антон Кондрашов, участник конкурса «Супер – папа». -  Когда мы семьей готовились к соревнованиям, то это объединяет нас, а я ещё раз доказываю, что отец это глава семьи.

Из поступивших на конкурс заявок, организаторы выбрали семь, но на сцену вышли только 5 участников, так как несколько кандидатов на первое место отсеялись сами собой, вероятно, крепко задумавшись на выходных, а стоит ли? Впрочем, некоторые пошли на конкурс из праздного любопытства. «Я сейчас в отпуске. Ходить по району и сидеть дома надоело, - говорит Максим Казарин участник конкурса «Супер – папа». - Решил принять участие в конкурсе».

Оценить выступления «лучшей пятерки», так себя окрестили отцы семейств, предстояло жюри. В составе судейского корпуса был и глава города Мурманск Дмитрий Филиппов, который  воспитывает трёх дочерей. 

- Мне кажется, что нет ничего легче, чем быть супер папой, - говорит Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - Для этого нужно два компонента, чтобы были дети и время. Со временем конечно сложнее, но и здесь приходится находить всевозможные варианты, например, устраивать своим детям всевозможные приключения. Есть очень много интернет-мемов (явление спонтанного распространения некоторой информации или фразы, часто бессмысленной, спонтанно приобретшей популярность в интернет-среде. – Ред.), где ребёнок остался с папой и начинается.

А начинается обычно то, что происходило на сцене, например, в одном из состязаний конкурса «Супер-папа» его участникам завязали глаза и они по командам преодолевали  полосу препятствий. При этом главная задача состояла скорее в том, чтобы не запнуться об оранжевые конусы и не слететь кубарем в зрительский зал.   

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