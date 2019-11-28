В Мурманске выбрали главу администрации

На кресло главы претендовали двое - заместитель губернатора Евгений Никора и замминистра по внутренней политике и массовым коммуникациям региона Андрей Сахаров. Как того требует Устав города, за кандидатов голосовали депутаты городского Совета во время очередного заседания. Выборы рейтинговые и, несмотря на то, что в конкурсной комиссии, в которой были и представители горадминистрации и правительства области, в процедуре есть свой элемент неожиданности.

Тем, кто не знаком с вертикалью власти, стоит пояснить, что в городе фактически два главы. Один – представитель главного законодательного органа – горсовета Мурманска, его председатель и по сути человек именуемый мэром. Сегодня эту должность занимает Андрей Сысоев. И глава администрации, то есть сити менеджер, руководитель, управленец, представляющий исполнительную власть. Обоих градоначальников выбирают депутаты Совета депутатов. В первом случае из числа самих народных избранников, а вот во втором - из кандидатов, прошедших сито конкурсного отбора. Процедура эта многоступенчатая.

В итоге из этих пяти кандидатов конкурсная комиссия выбрала двоих претендентов на кресло главы администрации Мурманска. Первый кандидат известен жителям региона ещё по работе в качестве парламентария в областной Думе, а ныне заместитель губернатора Евгений Никора. Вторым выдвиженцем стал Андрей Сахаров, ранее он работал в администрации Североморска, а сейчас занимает должность замминистра по внутренней политике и массовым коммуникациям региона.

Депутаты внимательно слушают выступления кандидатов, задают вопросы. Решение им предстоит принять серьёзное, ведь тот, кого выберут сейчас, будет руководить администрацией на протяжении 5 лет. Впрочем, сомнений у народных избранников почти не было. 21 голос на стороне Евгения Никоры и лишь 8 - у Андрея Сахарова.

«Первое, что я хочу сделать, организовать встречи с жителями округов Мурманска, - говорит Евгений Никора, глава администрации города Мурманска. - Я хотел бы понимать текущий срез проблем, которые волнуют мурманчан. Это срочно, это важно и я привык так работать. Я привык постоянно взаимодействовать с населением. Считаю это правильным».

В других планах Евгений Никоры - строительство детских садов и социального жилья в Мурманске, рекультивация микрорайона Дровяное. Но эти планы во многом зависят и от размеров городского бюджета. Главный финансовый документ будущего года депутаты уже рассмотрели в первом чтении. Как и прежде, он будет социально ориентированным, то есть большинство средств направят на зарплаты бюджетникам. Что же касается нового главы администрации, то он должен вступить в должность в течение 30 дней.