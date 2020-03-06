В Мурманске выбрали лучших учителей и воспитателей года

Итоги четырёх городских конкурсов профессионального мастерства подвели в торжественной обстановке на сцене Дворца культуры имени С.М. Кирова.

В этом году в городских конкурсах педмастерства участвовали 106 человек. Это воспитатели дошкольных учреждений, классные руководители, социальные педагоги, тренеры-преподаватели спортшкол, педагоги дополнительного образования. На протяжении недели они делились опытом и получали новые знания в сфере обучения детей.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Наши молодые учителя амбициозны. Они не просто участвуют в конкурсе, они хотят доказать всем, что они лучшие из лучших. И за это им большое спасибо».

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Каждый из них действительно яркая звезда. Сегодня мы бы хотели отметить лучших из лучших. Отметить тех людей, которые действительно показали незаурядные таланты, которые победили в номинациях, которые формируют будущее нашего города, будущее региона, будущее страны».

Дарьяна Степанюк преподает русский язык и литературу в политехническом лицее. Это первый год её работы и первое участие в конкурсе профмастерства «Педагогические надежды».

Дарьяна Степанюк, учитель русского языка и литературы в Мурманском политехническом лицее: «Было сложно, было тяжело, но было очень здорово. Мы представляли открытые уроки, мы представляли свои визитные карточки «Мой путь в профессию». Ребята все молодцы, замечательные были презентации, уроки. Было очень здорово и ярко».

Воспитатель в детском саду № 120 Наталья Вакульчук тоже впервые пришла на конкурс. Она участвовала в «Ступеньках мастерства» и по итогам обошла 25 воспитателей-соперниц, завоевав звание лучшей в 2020 году.

Наталья Вакульчук, воспитатель детского сада № 120 города Мурманска, победитель конкурса «Ступеньки мастерства – 2020»: «Всё, что мы показываем на конкурсе, мы делаем каждый день на своей работе со своими детками». Если ты подходишь к своему делу с любовью, с желанием и с большой любовью, то тогда всё будет интересно. Всё, что мы даём детям, будет интересно, если ты будешь делать это искренне и с любовью».

Конкурсы педагогического мастерства повышают профессионализм преподавателей. Они создают мотивационную среду для развития, распространения инновационного опыта и помогают профессиональному самоопределению.