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День за днём с «Арктик-ТВ»11.04.18 19:30

В Мурманске выбрали «Отца года», лучшую многодетную и самую творческую семью

Пять  мурманских семей стали финалистами городского отборочного тура  Всероссийского конкурса «Семья года». Среди номинаций – многодетная, молодая, лучшая творческая семья. Но в этом году организаторы утвердили  новую номинацию  - «Отец года».

В городском отборочном туре Всероссийского конкурса «Семья года» приняли участие 15 семей. В Заполярье проект проходит по пяти номинациям. По мнению жюри, выбрать лучших сложно. Все участники творческие, активные и достойны победы. «Все семьи прекрасные, все самобытные, - говорит Ольга Ветрова, и.о. директора Мурманского центра социальной помощи семье и детям. -  Мы, когда знакомились с заявками, были удивлены. Все семьи молодцы. Много детишек. Это очень радует».

Отцом года в Мурманске стал Андрей Большаков. В его семье трое детей. Среди пяти  выпускных дипломов Андрея  есть и педагогический. А супруга Екатерина - психолог по образованию. К воспитанию чад такие родители подходят едва ли не научно и бесспорно со знанием дела.

- Мои дети участвуют во всяких олимпиадах и кружках. Старший сын в школе в олимпиадах участвует. С садика, я бы сказал, участвовал. Причём в международных, по русскому языку, во всероссийских, - рассказывает об успехах детей Андрей Большаков, участник конкурса. -  Дочка принимает участие в творческих конкурсах, где необходимо рисовать.

Главный секрет семейного счастья, по мнению лучшего мурманского папы, в любви, преданности и взаимопонимании.

- Просто нужно любить свою семью, своих детей, понимать их потребности, помогать им в реализации их желаний, целей, помогать им в мечте, которая у них есть, - считает Андрей Большаков, лауреат конкурса.

Лучшей многодетной семьёй были признаны  Балмасовы. Их основное правило - воспитывать себя, чтобы быть примером детям. Родители принимают активное участие в общественной жизни: Сергей  - руководитель общественной организации «Заполярье без сирот» и председатель Ассоциации замещающих семей Мурманской области. А Екатерина  возглавляет  клуб «Азбука приемной семьи».

Самой творческой семьей Мурманска стали Рогозины. Валентин и Ксения  - поклонники здорового образа жизни. Вместе с детьми они  делают зарядку, ходят на лыжах, катаются на коньках и санках, много плавают и путешествуют. Рогозины  постоянные участники спортивных и творческих конкурсов.  Вместе создали семейный театр, в котором всё - от постановок и до костюмов - делают своими руками. Семья награждена  дипломом  за родительские заслуги. 

Теперь мурманских победителей ждёт региональный этап, финалисты которого примут участие в заключительном общероссийском туре, который пройдёт в Москве. 

 

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