В Мурманске выбрали «Учителя города - 2019»

За победу в конкурсе боролись 32 педагога. Такое количество участников стало рекордным в этом году. Однако, несмотря на большую конкуренцию, лучшим из лучших стал только один.

Конкурс «Учитель города» проводился по двух номинациям: «Педагогический поиск», в котором участвовали 19 преподавателей и «Педагогический дебют» - с 13 участниками. В программе соревнований были не только учебные занятия, но и творческие состязания, импровизированные родительские собрания и дискуссии.

Андрей Сысоев, избранный глава муниципального образования город Мурманск: «Что еще важно, это конечно, совсем молодой возраст. Потому что в одном из конкурсов, в «Педагогическом дебюте» у нас средний возраст 25 лет, во втором конкурсе всего 32, это тоже очень молодые люди. И они готовы к такому соревнованию. А самые главные победители в таком соревновании, это конечно, наши дети, безусловно. И результат этой победы мы видим каждый год».

Тамара Прямикова: «Результаты и успехи наших учеников, наших педагогов - выше всяческих похвал. Ряд школ - лучшие в России, детские сады - лучшие в России. Успешное участие наших ребят в различных конкурсах всероссийских, международных. Поэтому я хочу пожелать дорогим, любимым, уважаемым педагогам успехов в работе, талантливых учеников, понимания родителей».

Конечно, каждый учитель, который участвовал в конкурсе, мечтал победить. Но для большинства это не главная цель.

Анастасия Ковцун, учитель начальных классов прогимназии №61 г. Мурманска: «Я очень довольна своим участием в конкурсе. Во-первых, это вдохновение для дальнейшего пути в профессии. Во-вторых, это новые знакомства, новый опыт. Очень много я для себя нового узнала. Достойные конкуренты. Мне очень все понравилось».

Ольга Киселева, учитель начальных классов школы №13 г. Мурманска: «Опыт. Эмоции и все-таки какая-то может быть премия. Это все-таки тоже стимулирует очень хорошо».

Финал конкурса «Учитель города - 2019» и награждение состоялось в ДК имени Кирова. Для учителей был подготовлен праздничный концерт с выступлениями мурманских детских коллективов. По итогам конкурса, все участники были награждены дипломами, лучшие из них получили премии в размере 100 тысяч рублей, ну а звание «Учитель города - 2019» завоевал Вячеслав Пославский.

Молодой учитель истории и обществознания не в первый раз участвует в конкурсе и не в первый раз побеждает в нем. В этом году Вячеслав демонстрировал открытый урок, посвященный Первой мировой войне. Покорил членов жюри своим методом работы и искренностью. По словам педагога, несмотря на радость победы, желание пока только одно.

Вячеслав Пославский, учитель истории, обществознания, экономики и права Мурманского академического лицея: «Спать, спать, много-много спать. Безусловно, мы с коллегами соберемся на праздник, будем отмечать все вместе. Друг друга поздравлять, само собой, разумеется».

Символично, что Вячеслав получил награду в День учителя.