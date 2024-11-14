В Мурманске вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю «Мурманскавтодора»

Он признан виновным в совершении двух коррупционных преступлений.

В обоих случаях начальник получал откаты за то, что его подчинённые закроют глаза на недостатки в работе подрядных организаций, занимающихся ремонтами и содержанием региональных автомобильных дорог.

Задержали фигуранта уголовного дела как раз во время передачи ему четырёх миллионов рублей взятки.

Приговором суда подозреваемому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных функций в государственных органах сроком на 4 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.